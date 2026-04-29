'El diablo viste de Prada 2', el principal atractivo de la cartelera de este fin de semana

Esta semana la cartelera vuelve a dividir sus estrenos entre miércoles, jueves y viernes con novedades como el previsible éxito 'El diablo viste de Prada 2', el documental 'Power to the People: John & Yoko Live in NYC' y 'Resurrection', del cineasta chino Bi Gan, ganadora del Premio Especial en Cannes 2025.

'El diablo viste de Prada 2'

Regresa a la gran pantalla esta icónica historia con una segunda entrega en la que continúa la lucha entre Miranda Priestly (Meryl Streep) y Emily Charlton (Anne Hathaway), su exasistente convertida en ejecutiva rival. Ahora ambas compiten por los ingresos en publicidad en medio de la decadencia de los medios impresos. La producción estadounidense llega a los cines este jueves, dirigida de nuevo por David Frankel ('El diablo viste de Prada', 2006) y protagonizada por el elenco original, que completan Emily Blunt y Stanley Tucci.

'Power to the People: John & Yoko Live in NYC'

Los dos históricos conciertos de John y Yoko en 1972 en el Madison Square Garden de Nueva York -únicos completos de John Lennon tras abandonar Los Beatles- llegan a los cines con imágenes originales remezcladas, restauradas y reeditadas. Dirigido por el estadounidense Simon Hilton bajo la supervisión de Sean Lennon, hijo de la pareja, el documental llegará a los cines españoles este miércoles.

'Resurrection'

La obra del cineasta y poeta chino Bi Gan, que recibe este mismo miércoles un premio en el Festival Internacional de Cine de Las Palmas, sigue explorando los límites del tiempo y la memoria, a menudo con secuencias oníricas y narraciones poéticas con ecos de David Lynch, como en 'Largo viaje hacia la noche' (2017). En 'Resurection', ganadora del Premio Especial en Cannes 2025, en un mundo donde la humanidad ha perdido la capacidad de soñar, solo una criatura sigue fascinada por las ilusiones que se desvanecen. A pesar de la incomprensión, aparece una mujer dotada del raro poder de percibir estas ilusiones tal como son.

'Strangers: Capítulo final'

Maya se enfrenta por última vez a los asesinos enmascarados. Los supervivientes se enfrentan a nuevas amenazas y un brutal ajuste de cuentas sacará a la luz horribles secretos que obligarán a Maya a decidir si vengarse o convertirse en aquello que le arruinó la vida. Dirigida por el finés Renny Harlin ('Cazadores de mentes'), esta producción estadounidense llega a los cines este jueves y cuenta con la interpretación de Madelaine Petsch, Richard Burke, Janis Ahern y Rachel Shenton.

'Los justos'

Nueve miembros de un jurado popular deliberan un polémico caso de corrupción cuyas pruebas son irrefutables. Nadie parece tener dudas hasta que un acontecimiento cambia el curso de las cosas: una oferta que pretende sobornar el voto a cambio de un millón de euros. Debut en la dirección de Jorge A. Lara y Fer Pérez (que fueron guionistas de 'Aída'), está protagonizada por Carmen Machi, Vito Sanz, Pilar Castro, Marcelo Subiotto, Ane Gabarain, Bruna Cusí, Hugo Welzel, Marina Guerola, Aimar Vega y Felipe Pirazán.

'David: Una aventura gigante'

En un reino gobernado por el miedo, un joven pastor se atreve a enfrentarse a un gigante y a la oscuridad que se oculta tras él, en una reinterpretación de la historia bíblica de David y Goliat desde la épica, la aventura y la música. Esta película de animación está dirigida por Phil Cunningham y Brent Dawes y se trata de una coproducción Sudáfrica-Estados Unidos.

'La plaga'

En un campamento de waterpolo masculino las dinámicas entre los menores se enrarecen cuando un preadolescente de doce años con ansiedad social se ve arrastrado a formar parte de una cruel tradición. Esta película australiana está dirigida por Charlie Polinger y protagonizada por Everett Blunck, Joel Edgerton y Elliott Heffernan.

'Lágrimas del mar celeste'

En esta animación del director japonés Yasuhito Kikuchi, Raimuru y sus amigos visitan la isla del Emperador Celestial Hermesia tras la ceremonia de inauguración de Tempest, pero la aparición de una misteriosa mujer llamada Yura provocará un incidente junto al mar.

'La isla de Amrum'

Basada en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, en esta película del alemán Fatih Akin ('Contra la pared'), protagonizada por Diane Kruger, Laura Tonke, Jasper Billerbeck y Detlev Buck, un chico de 12 años se esfuerza por cuidar la granja familiar para ayudar a su madre a alimentar a la familia. Las circunstancias de la vida de posguerra le llevarán a trazar su propio rumbo.

'Enzo'

Película francesa dirigida por Robin Campillo y coescrita con Laurent Cantet y Gilles Marchand. Fue concebida como un homenaje al cine social y comprometido de Cantet ('La clase', 'Recursos humanos'), quien falleció antes de completar el proyecto y cuya visión fue continuada por Campillo. Enzo es un adolescente que busca escapar del ambiente cómodo pero sofocante de la casa familiar. A pesar de la oposición de su padre, quien querría que cursara estudios superiores, entra a trabajar como aprendiz de albañil, donde conoce a un carismático compañero que dará un vuelco a su vida.

'Todo lo que fuimos'

Con Javier Bardem y Mark Ruffalo como productores, es un retrato que abarca tres generaciones. A través de sus tensiones políticas y sociales, una madre narra 70 años de conflicto palestino-israelí a raíz de una protesta en Cisjordania en la que participa su hijo adolescente. Dirigida y protagonizada por la directora estadounidense de origen palestino Cherien Dabis ('Solo asesinatos en el edificio'), tiene también en su reparto a Saleh Bakri, Mohammed Bakri y Maria Zreik.

'¿Cómo hemos llegado a esto?'

Una comedia de enredos entre tres amigos involucrados románticamente que tendrán que entender los motivos por los que han traicionado las normas de la amistad. Protagonizada por Macarena Gómez, Ismael Merino y Kira Miró, y dirigida por Gorka Mínguez.

'Así llegó la noche'

Un escultor vive aislado en su taller en una apartada zona rural de la costa gallega cuando una antigua amante acude a su encuentro, provocando la reflexión del artista sobre su deseo de soledad y la necesidad de una nueva huida. Dirigida por Ángel Santos y protagonizada por Denis Gómez, Violeta Gil y Miquel Insúa.

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'El renacer albirrojo'

A través de pequeñas historias cotidianas, los directores paraguayos Armando Aquino y Alfredo Galeano siguen en este documental la ilusión de todo un pueblo que vuelve a creer en sí mismo cuando su selección nacional se clasifica para el Mundial de 2026.