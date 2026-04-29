Crítica de 'La isla de Amrum': El final del nazismo y de la segunda guerra mundial a partir de la mirada de un niño alemán que debe aprender y endurecerse

'La isla de Amrum' Dirección: Fatih Akin Intérpretes: Jasper Billerbeck, Laura Tonke, Diane Kruger Año: 2025 Estreno: 30/4/2026 ★★★

El cineasta turco-alemán Fatih Akin se ha centrado casi siempre en conflictos actuales. En 'La isla de Amrum' viaja hasta finales de la segunda guerra mundial y la posterior caída del nazismo, lo cual no deja de ser pertinente teniendo en cuenta el auge de la extrema derecha. Lo hace a partir de la mirada de un niño, el pequeño de nueve generaciones de una familia de balleneros de la isla de Amrum. Su madre es una nacionalsocialista convencida. De hecho, rompe aguas y tiene una nueva hija el mismo día de la muerte de Hitler, y desde entonces es incapaz de hacer nada. Su tía, y otras personas de la isla –incluida la mujer encarnada por una efímera Diane Kruger–, esperan el fin de la contienda y del dictador. En una analogía hábil con la obra maestra de Herman Melville, se compara al obstinado capitán Ahab con Hitler, el barco ballenero Pequod con Alemania y a Moby Dick con los rusos o los estadounidenses.

Pese a su crudeza, es un filme bello (crepúsculos, amaneceres, mareas en la marisma) que cuenta bien aquel momento a través de otra obsesión, la del niño por satisfacer el deseo de su madre, el de comer pan blanco con miel y mantequilla en unos tiempos en los que no había pan blanco porque la harina de trigo era utilizada para contener las hemorragias de los soldados heridos.