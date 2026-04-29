Barcelona homenajea al editor Josep M. Castellet con una placa en la que fue su residencia

El edificio de la calle de Bailén 136 luce desde este miércoles 29 de abril una placa en honor al editor, escrito y crítico Josep Maria Castellet, en la que fue la residencia de una de las figuras más relevantes en la literatura catalana y española del siglo XX.

La placa, descubierta la tarde del 29 de abril, simboliza el reconocimiento de la ciudad a Castellet (Barcelona, 1926) que destacó por su etapa como presidente del conglomerado español de sellos editoriales Grup 62, del cual estuvo al frente treinta y dos años, entre 1964 y 1996.

El editor vivió en el edificio de la calle Bailén, situado en el Eixample barcelonés, durante treinta años, hasta su muerte en 2014 con 87 años.

Este reconocimiento forma parte de la programación del Any Josep Maria Castellet, una celebración que homenajea el centenario del editor y que cuenta con distintas propuestas culturales para dar a conocer su aportación a la literatura durante la segunda mitad del siglo XX.

Durante el acto de esta tarde, que ha contado con la presencia de familiares de Castellet como su sobrina Marta Castellet, su prima Dolça o la comisaria del Any Josep M. Castellet, Teresa Muñoz, la sobrina del editor ha valorado que esta placa podrá permitir a los que desconocen quién fue el escritor conocerlo. "Puede que al ver la placa les despierte el interés y llegar a la figura del intelectual, editor, escritor, crítico literario, ensayista, activista cultural y figura puente entre culturas, que contribuyó a difundir mucha de la literatura catalana de todos los tiempos", ha subrayado Marta Castellet sobre la figura de su tío.

El concejal de Cultura e Industrias Creativas del Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Marcé, ha destacado que Barcelona "recuerda con afecto y sentido de la justicia". "Gracias Josep M. Castellet por ayudarnos a ser una ciudad un poco más crítica y un poco más abierta y por abrir ventanas cuando el aire era espeso", ha dicho el concejal.

Figura clave para la cultura catalana

Más allá de su peso en Grup 62, Castellet también impulsó proyectos culturales como la revista 'Laye' y participó en iniciativas como el homenaje al poeta español Antonio Machado en Montpellier o la organización de los premios literarios Formentor durante la década de los sesenta.

Como crítico literario, Castellet publicó dos obras clave para la crítica española: 'La hora del lector' y la antología 'Veinte años de poesía española (1939-1959).

El escritor, asimismo, también recibió otros reconocimientos como la Creu de Sant Jordi en 1983, la Medalla d'Or de la ciudad de Barcelona en 1993, la de la Generalitat en 1999 y el premio Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català en 2004.

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Para celebrar su figura, el Palau Robert de Barcelona tiene expuesta la muestra 'Josep M. Castellet, personatge en grup', que estará disponible en el edifico hasta el 24 de enero de 2027 y retrata la trayectoria del escritor, editor y crítico.