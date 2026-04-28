'La maldición de Widow's Bay' (Apple TV): esta comedia de terror con Matthew Rhys no es ninguna broma

A primera vista, el pueblo isleño de Widow's Bay, a 40 millas de la costa de Nueva Inglaterra, tiene una apariencia totalmente encantadora. Pero un paseo por sus pocas calles o, sobre todo, su museo sobre la historia local puede hacer cambiar la perspectiva. Inquieta que no haya wifi en ningún lado, que cueste recibir llamadas con el móvil… o, peor aún, que la isla esté maldita, según aseguran sus supersticiosos habitantes y según parece corroborar el citado museo con historias salvajes de caza de brujas y canibalismo.

'La maldición de Widow's Bay' (Apple TV, desde el miércoles, día 29) nos muestra al alcalde de este lugar enteramente irreal, Tom Loftis (Matthew Rhys, ex 'The Americans'), lidiando con problemas prácticos y amenazas latentes de todo tipo en un momento en que su misión es convertir el pueblo en destino turístico. En el mismo día en que le informan de una misteriosa desaparición, debe preocuparse por que un periodista de viajes del 'New York Times' se sienta como en casa; o mejor aún, lejos de ella y en un paraíso por descubrir. Los turistas acabarán llegando. Los viejos terrores también.

Una combinación difícil

Si Widow’s Bay parece un lugar tan vivido, tan creíble, es porque la 'showrunner' Katie Dippold lleva realmente mucho tiempo habitándolo. "Todo empezó como un guion especulativo [o no solicitado, escrito para demostrar talento] que presenté a Mike Schur con la intención de trabajar en su serie 'Parks & recreation'", explica en entrevista por videollamada con EL PERIÓDICO. "Por entonces, el concepto era algo diferente, con mas bromas. Funcionó como tarjeta de presentación y trabajé tres temporadas con Schur. Conforme pasaba el tiempo, sin embargo, volvía a aquel guion y lo revisaba y reescribía. Me obsesionaba el lugar".

Dippold rebajó el número de bromas, pero 'La maldición de Widow's Bay' sigue siendo una comedia de terror, subgénero nada fácil de llevar a buen puerto. "De hecho, la mayoría de comedias de terror no me gustan", asegura ella. "Mi favorita debe ser 'Un hombre lobo americano en Londres', una película realmente atrevida. El momento en que el protagonista se transformaba y miraba a cámara es, en mi opinión, uno de los más sobrecogedores de la historia del cine". Saco a colación 'Cazafantasmas', en parte porque ella misma la reescribió en clave femenina para un 'reboot' de 2016: ¿no eran terroríficas las gárgolas o el muñeco de los 'marshmallows'? "Era una comedia de terror, pero no me da miedo. La veo más como la mejor comedia jamás vista".

En su serie, el terror es terror, no una parodia del mismo. “Como fan del género, quería que las tensiones fueran tomadas en serio y que el espectador sintiera realmente que había cosas en juego en esas situaciones. No me imagino viendo la serie si solo fuese una parodia. Quise encontrar modos para que comedia y tensión se apoyaran mutuamente y se alimentaran la una de la otra”.

Actores y directores soñados

Para esto último, le iba bien contar con alguien como Matthew Rhys, un actor que iba a vivir la verdad de cada escena. "Cuando se empezó a comentar su nombre, me gustó la idea, claro. Era una fanática de 'The Americans'. Pero viendo esa serie nunca sabrías lo divertido que es Rhys. Sabe estrujar todo el potencial de cada broma y su timing cómico es perfecto. Por otro lado, hace todo eso sin que la verdad emocional de cada escena se resienta”. Lo mismo puede decirse del resto de un extenso reparto en el que destacan Jeff Hiller (revelación de 'Somebody somewhere') o un Stephen Root (exjefe del antihéroe de 'Barry') en su habitual punto intermedio entre lo vulnerable y lo lunático. "Había momentos en que veía a Root actuando y me partía el corazón. Otras veces hacía que me partiera de risa. Es bueno en las dos cosas".

Dippold dice echar de menos "aquellas comedias visualmente tan bellas de los 70 y 80", algo en lo que no está sola. Su serie se beneficia de la contención e inteligencia del gran Hiro Murai, director conocido por la citada 'Barry', 'Atlanta' o el alucinante videoclip de 'This is America' de Childish Gambino. "Era mi director soñado, y en realidad no creía que fuera a lograrlo, porque, bueno, todo el mundo lo quiere. Cuando hablamos por primera vez, solo había leído el piloto. Cuando se interesó realmente fue cuando le expliqué mi visión para el resto de la temporada. Cada episodio de esta serie es diferente, un poco como sucedía en 'Atlanta'".

Noticias relacionadas

Murai acabó dirigiendo la mitad de capítulos; también los hay de Andrew DeYoung ('La empresa de sillas') u, ojo, Ti West (la trilogía formada por 'X', 'Pearl' y 'MaXXXine'). "Me gustaba mucho 'La casa del diablo', una de sus primeras películas, cargada de nostalgia por el terror de los 80. Aquí estamos en el presente, pero bien podrían ser los 80 o 90. Es un sitio sin wifi. Ti es un maestro en la construcción de tensión y, sin querer revelar nada, diré que su capítulo [el sexto] era perfecto para él".