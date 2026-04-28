Maialen Beloki será la nueva directora del Festival de San Sebastián a partir de 2027

Maialen Beloki será la directora del Festival de San Sebastián a partir de 2027. El Consejo de Administración de Festival la ha elegido por unanimidad como sucesora de José Luis Rebordinos mediante concurso público.

Beloki (San Sebastián, 1983) dirigirá desde enero de 2027 el Festival de San Sebastián tras haber sido designada para el cargo por el Consejo de Administración de la entidad, compuesto por el Ayuntamiento donostiarra, la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Gobierno Vasco y el Ministerio de Cultura.

La decisión ha sido adoptada este lunes por tarde por unanimidad en una reunión extraordinaria del Consejo celebrada en la capital guipuzcoana, y es el resultado del concurso público convocado el 4 de marzo para nombrar a la persona que sucederá a Rebordinos, que ostenta el puesto de director del Festival desde 2011 y abandonará esa responsabilidad el 31 de diciembre de 2026. Batea, empresa de consultoría de recursos humanos especializada en selección y headhunting, ha sido la encargada de gestionar el proceso.

Subdirectora del Festival desde el año 2016, Maialen Beloki ha sido una de las figuras clave en la evolución reciente del certamen, contribuyendo tanto a su posicionamiento internacional como a la ampliación de su actividad a lo largo de todo el año.

En este contexto, ha impulsado el modelo Z365/Festival de todo el año, una iniciativa estratégica centrada en el desarrollo de nuevos talentos, la formación cinematográfica y la generación de pensamiento en torno al cine.

Beloki es licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Navarra y Doctora Cum Laude en Teoría, Análisis y Documentación Cinematográfica por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), cuenta con una trayectoria que combina gestión cultural, docencia e investigación.

Forma parte de la Dirección Académica de Elías Querejeta Zine Eskola, donde también es docente, y ha colaborado como profesora en Mondragon Unibertsitatea.

A lo largo de su carrera ha participado en proyectos estratégicos como Donostia/San Sebastián Capital Europea de la Cultura 2016, y ha desarrollado una destacada actividad como conferenciante y autora en el ámbito cinematográfico.

Asimismo, ha formado parte de distintos programas e iniciativas de apoyo al sector audiovisual, colaborando con instituciones como el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA).

Con el relevo de José Luis Rebordinos por Maialen Beloki, se pretende reforzar la apuesta por un perfil "que combina visión estratégica, conocimiento del sector y compromiso con el desarrollo cultural", ha subrayado desde el Festival.