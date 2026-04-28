Igualada construirá un auditorio de música en el Parc Central

Igualada contará con un nuevo Auditorio en el Parque Central que incluirá la Escuela-Conservatorio de Música y la Escuela Municipal de Teatro, tal y como ha avanzado hoy el alcalde Marc Castells, en un acto en el que ha estado acompañado por el prestigioso músico igualadino Jordi Savall. El encuentro ha incluido también el anuncio del concierto que el propio Savall celebrará el próximo 29 de mayo en la basílica de Santa Maria.

"El objetivo es diseñar un equipamiento de nivel", ha afirmado Castells. El Ayuntamiento de la capital de Anoia tiene una ayuda de la Diputación de Barcelona para poner en marcha el proceso de selección de los cinco estudios de arquitectura que presentarán un anteproyecto de diseño del auditorio. "Trabajamos con visión de futuro, tal y como hicimos con la universidad o el Anillo Verde", ha apuntado el alcalde, añadiendo que "queremos un auditorio de nivel, con la dimensión que Igualada se merece".

Según Castells, la construcción del nuevo Auditori debe permitir a Igualada "tener una programación musical de excelencia con la dimensión adecuada para las necesidades actuales y futuras de Igualada". El alcalde ha anotado que "partimos de mucho trabajo realizado, sabemos que ahora tenemos la base sólida para poder hacer el pistoletazo de salida del futuro auditorio que tanto esperamos en nuestra ciudad".

En la historia del proyecto se encuentra el estudio realizado por el arquitecto igualadino Pere Puig y un plan funcional que se ha estado trabajando con la Mesa de Trabajo por el Auditorio, los materiales con los que trabajarán los estudios seleccionados.

El nuevo Auditori se ubicará en la parcela que hay entre el Parque Central y Can Busqué, una decisión motivada por los criterios técnicos de movilidad y urbanismo. Una ubicación que culminará el proyecto del Parc Central y la única que permite cumplir con los requisitos del Plan de Equipamientos Culturales de Catalunya. En palabras de Castells, "los equipamientos del futuro se dimensionan a nivel de país".

Concierto de Savall en Santa Maria

Por otro lado, también se ha hecho público que Jordi Savall dirigirá el 29 de mayo el concierto "Músiques de la Catalunya milenària", en la basílica de Santa Maria. La propuesta del músico igualadino es invitar a los espectadores a realizar un viaje sonoro de 700 años con un repertorio de obras de trovadores catalanes, piezas del Llibre Vermell de Montserrat, músicas de la Capilla Real de Cataluña en Nápoles y el lamento por la derrota de 1714.

"Si soy lo que soy es porque viví unos años muy importantes de la vida, desde mi infancia hasta los 17 años, aquí en Igualada", ha recordado Savall: "todo lo que he hecho ha sido posible porque mi juventud ocurrió aquí". En este sentido, ha añadido que "no se cumple el dicho de que nadie es profeta en su tierra" y ha agradecido la apuesta por la cultura de la ciudad de Igualada en el contexto tecnológico actual.

El músico recibirá el prestigioso Premio Ernst von Siemens, considerado el Nobel de la Música, el próximo mes de mayo en Múnich. "La música nos permite viajar en el tiempo y recordar lo que era la gente de aquella época; con eso entramos en una comunión fantástica con nuestra historia", ha dicho sobre el concierto. Y concluyó que las músicas que se escucharán "son muy actuales porque las emociones que sentimos al tocarlas son las mismas que sentían los músicos entonces".