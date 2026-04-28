La Fundació Cerdanya Cinema alerta de que no tiene fechas para el Film Festival de este verano

La Fundación Cerdanya Cinema ha registrado una instancia formal en el Ayuntamiento de Puigcerdà para solicitar el calendario de fechas disponibles en el Teatro Municipal del Casino Ceretà hasta finales de año. Esta petición se produce ante la carencia de concreción por parte de las autoridades locales sobre la gestión de espacios para actividades culturales, según ha explicado la entidad. Con esta medida de urgencia, la Fundación quiere restablecer de forma inmediata una programación audiovisual estable en el municipio, con el objetivo de recuperar un servicio profesional que se perdió con el cierre del Cine Avenida.

La propuesta de la Fundación pide la cesión del espacio en bloques de tres días consecutivos -viernes, sábado y domingo-, una estructura que permitiría optimizar la contratación de personal técnico y facilitar la realización de proyecciones y actividades audiovisuales dirigidas a las escuelas de la comarca en horario lectivo. Así, el proyecto no sólo beneficiaría al público general, sino que también favorecería la formación y el acceso al cine para los más jóvenes.

Por lo que respecta al modelo de financiación, la Fundación propone una combinación de estrenos cinematográficos, entradas a precio social, y mecenazgo de empresas y particulares, así como el uso de los recursos propios de la entidad. Este modelo busca garantizar la viabilidad económica de la iniciativa mientras ofrece una alternativa cultural de calidad a la población de Puigcerdà y al resto de la comarca de la Cerdanya.

El derribo del Cinema Avinguda, en diciembre de 2024. / EPC

Restaurar la programación regular: un objetivo aplazado desde el cierre del Cine Avenida

La petición de la Fundación Cerdanya Cinema viene acompañada de un contexto de frustración a raíz de los esfuerzos realizados en los últimos años. Tras el cierre del Cine Avenida, la Fundación ha intentado sin éxito establecer un convenio de colaboración con los sucesivos equipos de gobierno del municipio para crear un calendario fijo de proyecciones. Pese a las conversaciones mantenidas, nunca se ha llegado a firmar un acuerdo formal que permitiera tener una programación regular en el municipio.

Esta falta de acuerdos ha impedido también que el Ayuntamiento de Puigcerdà formalizara la adquisición de los antiguos equipamientos del Cine Avenida, tal y como se había comprometido anteriormente con los propietarios de la empresa Palau. Asimismo, para evitar el vacío cultural generado por la falta de programación, la Fundación asumió durante un tiempo el mantenimiento de los antiguos equipos de proyección, a pesar de las dificultades económicas y la incertidumbre en su gestión.

Inversión en nuevos equipamientos para garantizar la continuidad del cine

Ante esta situación de incertidumbre, el pasado año la Fundación se vio forzada a adquirir equipos de proyección propios nuevos para cumplir con la normativa técnica DCI, imprescindible para poder operar de forma independiente y sin depender de terceros. Esta inversión, que ya asciende a más de 150.000 euros, ha sido financiada en solitario por la Fundación a través de fondos propios y préstamos particulares, constituyendo la única vía para no perder las subvenciones del Ministerio de Cultura y del ICEC (Instituto Catalán de las Empresas Culturales), que han hecho posible la organización del Cerdanya Film Festival.

Esta situación económica delicada, que ha obligado a la entidad a realizar una gran inversión para garantizar la continuidad de sus actividades, pone de manifiesto las dificultades para mantener un proyecto cultural de gran calado para la comarca sin el apoyo institucional necesario.

Un paso más para revitalizar el sector audiovisual de Puigcerdà

La solicitud presentada por la Fundación Cerdanya Cinema en el Teatro Municipal del Casino Ceretà representa un nuevo intento de revitalizar el sector audiovisual de Puigcerdà y ofrecer a sus habitantes y en la comarca una oferta cultural estable y de calidad. El objetivo es recuperar el cine profesional en la población y garantizar el acceso al cine para todas las edades, a la vez que se contribuye a la formación y promoción de la cultura cinematográfica entre los más jóvenes.

La respuesta del Ayuntamiento de Puigcerdá será clave para determinar el futuro de este proyecto, que podría suponer un revulsivo para la vida cultural y social del municipio. La Fundación Cerdanya Cinema espera que, finalmente, las autoridades locales estén a la altura de una demanda de largo recorrido y apoyen una programación audiovisual que no sólo atienda a las necesidades culturales del momento, sino que también asegure la sostenibilidad de un servicio esencial para la comarca.