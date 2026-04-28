Arte
Una entidad vecinal del Raval abre un micromecenazgo para seguir impugnando la ampliación del MACBA
El mecenazgo pretende cubrir las costas del contencioso administrativo perdido ante el TSJC y el recurso de casación presentado por la entidad
EFE
La asociación vecinal Xarxa Veinal del Raval ha abierto este martes un mecenazgo para seguir impugnando la ampliación del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA) en la plaza de Els Àngels de este barrio de Barcelona.
La entidad se ha propuesto conseguir en una campaña de micromecenazgo como mínimo 6.188 euros en un plazo de 40 días.
El objetivo de la entidad es pagar las costas del contencioso administrativo contra la Modificación del Plan General Metropolitano (MPGM) que avala el proyecto de ampliación del museo que perdió ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y los gastos del recurso de casación contra esta sentencia que han presentado ante el Tribunal Supremo.
También, seguir con las protestas contra la ampliación como la acción ludicofestiva del pasado domingo 26 de abril en la plaza de Els Àngels.
Para recompensar las aportaciones, los mecenas recibirán obras de artistas que colaboran en la iniciativa.
Las obras de ampliación del MACBA, que afectan a unos 1.000 metros de la plaza de Els Àngels, empezaron en enero de 2025, con la previsión de que acaben en 2027.
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