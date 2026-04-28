La Casa CUPRA Raval acoge una muestra gratuita del Cirque du Soleil con maquetas y detalles de vestuario de su próximo espectáculo, 'KURIOS'

Nico, el hombre acordeón, y Klara, la telegrafista de lo invisible, entran por la puerta de la Casa CUPRA Raval con sus poses que encajan a medida con los vestuarios estrafalarios para presentar la nueva exposición del Cirque du Soleil: ‘KURIOS – Gabinete de Curiosidades: Más allá del escenario’.

La pequeña muestra en la planta baja del edificio cuenta con maquetas de los personajes principales del último espectáculo del Cirque du Soleil, así como informaciones sobre algunos detalles de la confección de los vestuarios y los personajes de la representación. La exposición se presenta como una previa al espectáculo, que aterrizará en el Districte Cultural de L’Hospitalet en septiembre: “Nos gusta hacer algo especial en las ciudades antes de llegar con el ‘show’, como antesala de lo que el público va a poder ver”, explica Cristina Moreno, marketing mánager de mercados internacionales del Cirque du Soleil.

La exposición es gratuita y se puede visitar hasta el 30 de mayo en la Casa CUPRA Raval de Barcelona. La escenografía del espectáculo y, a su vez, de la muestra coge una gran inspiración del siglo XIX. Así, uno de los protagonistas del decorado es un globo aerostático, que se encuentra justo en el centro. Este elemento busca simbolizar el espíritu inventivo, además de la curiosidad y los avances tecnológicos, por la evolución que supuso esta creación en la época.

Entre los personajes expuestos se encuentran Nico, inspirado en las antiguas cámaras fotográficas, y Klara, que hace un guiño a las telecomunicaciones de la época, como el telégrafo y el gramófono. Pero también hay otros protagonistas, como Mr. Microcosmo acompañado de un nuevo integrante, Cosmolito; Mademoiselle Lili y el aviador Rola-Bolam, que en el espectáculo aparece en escena con un número aéreo.

El vestuario somo elemento central

“Kurious tiene algo muy diferente al resto de espectáculos: la cantidad de atrezo que tiene”, argumenta Moreno. En este sentido, el vestuario toma un rol muy destacado en la explicación de la exposición. Así, el ‘show’ cuenta con más de 100 trajes y 8000 piezas de vestimenta, así como 464 elementos de utilería, la mayor cifra que ha utilizado la compañía hasta el momento. La indumentaria se encuentra bajo la firma del artista y diseñador plástico Philippe Guillotel. En la muestra, por lo tanto, todas las maquetas cuentan con una explicación de los vestidos reales de la exhibición y su confección.

Además, uno de los elementos “más vistosos del espectáculo” es la mano mecánica de 340 kilos que da paso a un número con cuatro contorsionistas: “Es uno de los actos que más disfrutan los espectadores”, apunta Olivier Fillón, PR mánager de Cirque du Soleil. En la muestra, por lo tanto, se puede ver una réplica de este elemento a tamaño reducido.

Un recorrido mundial

La exposición es itinerante y se desplaza a las ciudades donde se representa el espectáculo antes o después de que este llegue a la localidad. El ‘show’ ha recorrido más de 30 países y, en España, aterrizó en Sevilla hasta hace poco y, ahora, sigue en Bilbao. Así, posteriormente se desplazará a Málaga, Alicante, Barcelona y Madrid. La compañía asegura que es una de las demostraciones más diferentes que han llevado a cabo hasta el momento: “Es una historia completamente distinta a los espectáculos anteriores del Cirque du Soleil”, concluye la marketing mánager Moreno.