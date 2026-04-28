Los críticos de arte premian a Ingrid Guardiola y al espacio Nyamnyam de Mieres

La crítica de arte catalana ha reconocido este año la ensayista e investigadora cultural gerundense Ingrid Guardiola y el espacio Nyamnyam de Mieres. La 42ª edición de los premios de la Asociación Catalana de Crítica de Arte (ACCA), entregados el lunes en el MACBA, ha distinguido con el premio ACCA a la investigación el libro 'Marge de maniobra', en el que Guardiola narra la experiencia como directora del Bòlit, Centro de Arte Contemporáneo de Girona, y ha premiado el espacio de residencia y creación Iñaki Álvarez en Mieres en el apartado de espacios, por ser un centro que, «desde una perspectiva situada, descentralizada y transdisciplinaria», propone proyectos artísticos y de curaduría en el marco de las artes visuales, el pensamiento crítico y las pedagogías, dando lugar a un espacio de encuentro y de creación contemporánea, de gran valor.

Por lo que respecta al resto de galardonados, la crítica cultural Mercè Ibarz ha ganado el Premio ACCA 42 a la crítica de arte por una escritura «profundamente personal, crítica, precisa, reflexiva y rigurosa», mientras que la exposición 'La montaña análoga' ha valido a su comisario, Frederic Montornès, el Premio ACCA 4. La muestra sobre la obra de Michelangelo Antonioni y Luigi Ghirri planteaba un ensayo visual «abierto e inédito» que reunía en una misma exposición a dos artistas que no se conocieron en vida ni habían expuesto nunca juntos.

En cuanto al Premio ACCA 42 en el comisariado de arte de cariz histórico, el galardón ha sido para Entre dos patis, una exposición retrospectiva comisariada por Martina Millà sobre el paso de las artistas Fina Miralles, Susana Solano y Eva Lootz por la Fundación Joan Miró, en Barcelona.

Asimismo, el Premio ACCA 42 a proyectos e iniciativas artísticas fue para Graf, la agenda de la creación contemporánea en Cataluña de la mano de Pilar Cruz, Noe Laviana, Sandra Costa, Arantxa Zulema y Marc Vives.