Colas kilométricas para participar en el cásting de la película 'Enredados' de Disney que se grabará en Girona

Miles de personas han hecho cola desde primera hora de la mañana en la Devesa para participar en el macrocasting para el rodaje de la nueva adaptación en acción real de 'Enredados' ('Tangled'). La producción de Disney, basada en el cuento de Rapunzel, convertirá el Barri Vell en uno de los espacios destacados del reino ficticio donde transcurre la historia y busca entre 1.500 y 2.000 figurantes, entre hombres, mujeres y niños, para ambientar las escenas, una cifra que el número de candidatos ya superaba con creces de buena mañana.

La convocatoria oficial empezaba este lunes a las diez en el Palau de Fires, pero los primeros de la cola llegaron a la puerta de Fira de Girona el domingo a las once de la mañana y han pasado la noche al raso. Durante la madrugada, se les han ido sumando personas llegadas de toda Catalunya, pero también de Madrid, Teruel, València e incluso de Noruega, Italia y los Países Bajos, y a las ocho, dos horas antes del inicio de la selección, la fila ocupaba todo el paseo de la Devesa, hasta el reloj.

A medida que han ido pasando las horas, la cosa ha ido a más y la cola de aspirantes a extra llegaba más allá de la explanada de la Copa, hacia el puente de la Barca. Alrededor de la Devesa, el bullicio también era notorio, con problemas de tráfico y aparcamientos colapsados.

Aunque estaba previsto que se alargara hasta las ocho de la tarde, antes de las cuatro de la tarde ya se ha cortado el acceso a hacer la prueba de forma presencial y se ha invitado a los excluidos a inscribirse de forma virtual a través de un código QR.

De fans de la película a profesionales del espectáculo

Las ganas de participar en una gran producción internacional y la historia del film, estrenado oficialmente en el Estado como 'Enredados' en el año 2010, han sido los grandes atractivos para participar en el casting.

Una de las más madrugadoras era la cantante italiana Marea Mammano, ahora residente en Tenerife. Voló el domingo por la noche a Catalunya desde Noruega, donde está dando conciertos estas semanas. «He pasado la noche en el aeropuerto de Barcelona y he llegado a Girona con el primer tren», explica. Asegura que ha interpretado el papel de Rapunzel en espectáculos musicales en su país y en las Canarias y que también trabajó durante una temporada en Disneyland París, haciendo algunos personajes míticos de la factoría, antes de probar suerte en el teatro experimental y con su propio proyecto musical. Cuando supo que había un casting, sin embargo, no quiso perdérselo: «Rapunzel me ha acompañado desde siempre, quería seguir formando parte de esta magia».

También han venido a intentarlo María Lourdes Marinas, su hija Laura Terrón y su novio, Diego Taboada, llegados expresamente desde Madrid. «Soy superfan de la película desde pequeña, no podía no probarlo», asegura Terrón. Lo confirma su madre, María Lourdes Marinas, que explica que han cogido los billetes «en el último momento», decididos a estar aquí. «Solo nos quedamos un día, pero volveremos seguro, porque la ciudad nos ha encantado y también queremos visitar la costa», añade.

Llegaron el domingo al mediodía y este lunes se han levantado a las cuatro para coger un buen sitio para el casting. «De hecho vengo para hacer de extra, porque no tengo ninguna experiencia y no he participado nunca en ningún rodaje, solo me atraía la película», afirma la chica, que se ha saltado la universidad con su novio para estar. «Por un día no pasa nada, porque es una oportunidad única», resumen los dos, mientras él enseña los apuntes que repasa durante la espera.

Elisa Enrech es tarraconense, pero vive en Girona. «Me he levantado a las cinco de la mañana y cuando he llegado ya tenía unas ochenta personas delante y ahora no sé ni si entraremos», señala, apuntando al desbarajuste de gente cerca de la puerta de la Fira, con gente intentando colarse delante de los demás a cualquier precio. «Ya me esperaba que la llamada tuviera tanto éxito, si no no habría madrugado tanto», bromea esta estudiante de teatro atraída sobre todo por poder participar en «una producción de este nivel». «He hecho cosas, pero nunca un casting tan grande. Solo ver cómo funciona ya está bien, y si pudiera estar en el rodaje aún más, porque no sé si nunca podré formar parte de una cosa tan loca».

La llamada se dirigía a hombres, mujeres e infantes de entre 4 y 80 años, así como a bailarines profesionales y amateurs de hasta 70 años. Según la convocatoria, no había restricciones de origen o apariencia, y se priorizaba a la gente de Girona, porque la organización prevé que el rodaje se alargue durante toda la segunda quincena de julio. Unos días antes, en junio, se harán las pruebas de vestuario.

A los candidatos que han conseguido entrar en el casting les han hecho fotografías y han tenido que rellenar un formulario donde, entre otras cuestiones, se les pedía su experiencia con el baile, pero también llevando bandejas como camareros y en el mundo de los castellers y los correfocs, así que todo apunta a que la cultura popular tendrá presencia en las escenas que se rodarán en Girona.

Noticias relacionadas

Tienen experiencia en publicidad y films Maria Rosa Roig y su marido Alexis Barberà, que han asistido al casting acompañados por sus dos hijos, Arturo y Aurora. «Todos nos dedicamos al mundo del espectáculo desde hace años, también los pequeños, y nos haría mucha ilusión participar en un rodaje tan grande como este. Hemos hecho muchas horas de viaje y nos hemos levantado muy pronto, pero estamos muy emocionados, porque hemos podido entrar y eso ya es importante», apuntaba esta familia llegada de Sant Carles de la Ràpita.