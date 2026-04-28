De Barcelona a Nueva York: Bad Gyal anuncia una gira internacional de 15 fechas

Bad Gyal ha anunciado este martes una ampliación de la gira de presentación de su más reciente disco, 'Más Cara', con 15 fechas en Europa, Latinoamérica y Estados Unidos que incluye paradas en espacios como el Movistar Arena de Buenos Aires el 14 de octubre.

El anuncio ha llegado en medio de su recorrido por España, donde ya ha actuado frente a más de 85.000 espectadores en conciertos como los del Palau Sant Jordi de Barcelona, el Movistar Arena de Madrid o el Roig Arena de Valencia y ratifica, en palabras de su oficina, "la consolidación de su presencia internacional".

Tras la actuación de la artista como parte del Primavera Sound de Barcelona el próximo 4 de junio, la catalana viajará a Oporto para actuar también en la franquicia portuguesa de este famoso festival, a la que seguirá otra cita en formato de festival, la del 4 de julio en el Roskilde danés.

Ya en otoño le seguirán los siguientes conciertos en Latinoamérica a partir de la mencionada fecha en Buenos Aires: 16 de octubre en el Movistar Arena de Santiago de Chile, 18 de octubre en el Chamorro City Hall de Bogotá y, ya en México, 22 de octubre en el Palacio de los Deportes de la capital, 23 de octubre en el Auditorio Banamex de Monterrey y 25 de octubre en el Auditorio Telmex de Guadalajara.

Le restarán aún seis fechas entre EE.UU. y Puerto Rico, empezando el 28 de octubre por el emblemático The Fillmore de Miami, el 30 de octubre en el Coca-Cola Music Hall de San Juan, el 1 de noviembre en The Riviera Theater de Chicago, el 4 de noviembre en Terminal 5 de Nueva York, el 6 de noviembre en The Wiltern de Los Ángeles y el 8 de noviembre en House of Blues de Dallas.

Según ha informado su oficina, las entradas estarán disponibles en preventa para los registrados en la web oficial de Bad Gyal a partir del próximo 6 de mayo, a las 10 horas (hora local) y la venta general arrancará 48 horas después.