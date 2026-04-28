Discos
Ariana Grande prepara el lanzamiento de 'Petal', su nuevo trabajo discográfico este verano
El nuevo trabajo discográfico de Ariana Grande, coescrito con el productor Ilya Salmanzadeh, se publicará el 31 de julio y se describe como "algo lleno de vida".
Los Ángeles (EE.UU.), 28 abr (EFE).- Ariana Grande anunció este martes el inicio de una nueva etapa musical con el lanzamiento de su octavo disco de estudio, que llevará por título 'Petal' y que se publicará el 31 de julio.
La artista estadounidense ha dado la bienvenida a este nuevo capítulo con una fotografía en su cuenta de Instagram en la que aparece sonriendo y sin su característica coleta.
El nuevo disco ha sido coescrito por Grande y el productor sueco-persa Ilya Salmanzadeh. El 18 de abril, la artista compartió un vídeo en sus redes sociales en el que describía este proyecto como "algo lleno de vida que crece a través de las grietas de algo frío, duro y desafiante".
Este anuncio se produce en un momento de gran actividad para la artista, quien en verano regresará a los escenarios con 'The Eternal Sunshine', su primera gira en siete años tras su último disco, con la que recorrerá Norteamérica y contará con cinco paradas en Londres.
La gira se centrará en el séptimo álbum de su carrera, 'Eternal Sunshine' ('Luz solar eterna'), una reflexión sobre las relaciones de pareja y lo duro de las rupturas, tras el final de su matrimonio con el agente inmobiliario Dalton Gomez.
Será el regreso de Grande a los escenarios desde 2019, cuando promocionó los álbumes 'Sweetener' y 'Thank U, Next'.
Desde entonces, la cantante y actriz se ha centrado en proyectos como el exitoso musical de fantasía 'Wicked', donde interpreta a Glinda y cuya segunda parte se estrenó el pasado 21 de noviembre. La primera entrega estuvo nominada a 10 premios Óscar, de los cuales ganó dos. EFE
mvg/mgr
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