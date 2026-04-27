12 conciertos
El Último de la Fila vuelve tras 30 años: Setlist de la gira 2026, que pasará por Barcelona
Manolo García y Quimi Portet regresaron este sábado a los escenarios y desvelaron los primeros detalles a las próximas ciudades
El Último de la Fila firma en Marenostrum su primer truco de magia en casi tres décadas
Casi treinta años después de separarse, El Último de la Fila volvió este sábado a los escenarios en el marco de una gira de doce conciertos en la que, según aseguran, "la prioridad es pasarlo bien y ser felices, y, por delante de eso, sentir que el público lo pasa bien y se emociona".
La nueva gira arrancó este sábado en el Marenostrum Fuengirola. Lo hicieron bajo el calor de miles de fans desplazados incluso desde Estados Unidos y con la promesa de divertirse por encima de todo. Este 25 de abril, Manolo García y Quimi Portet, ya pasadas las diez, desataron muchas lágrimas. De alegría y de emoción.
Respecto a su regreso tras tres décadas, ambos explican que la idea de volver a girar bajo el nombre de El Último de la Fila surgió mientras trabajaban en el estudio en distintos proyectos, al recuperar con "suma facilidad la dinámica habitual" del grupo, lo que les llevó a plantearse de nuevo los directos. "La conversación definitiva fue, curiosamente, una charla rutinaria de sobremesa", revelan, señalando que "después de esa conversación todo fue muy fácil y natural".
Doble concierto en Barcelona
Su regreso se ha materializado en una gira de doce conciertos en las que Manolo García y Quimi Portet pasarán por Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, Santiago de Compostela, Avilés o Valencia.
En algunas de ellas, tal es el caso de Barcelona, la ciudad que vio nacer y crecer musicalmente a este dúo, actuarán dos veces, el 3 y el 7 de mayo.
Setlist de la gira
Después del primer concierto ya se han desvelado algunos detalles de la gira. El Último de la Fila revisó los clásicos, por supuesto, 'Insurrección' o 'Aviones plateados', de aquel seminal álbum ‘Enemigos de lo ajeno’ (1986), así como 'Mar antiguo' o 'Lápiz y tinta', de su particular 'Astronomía razonable' (1993), el disco con el que le dieron carpetazo a su carrera hasta este reencuentro y el que daría paso a la tan aclamada carretera en solitario de Manolo García.
- Huesos
- Conflicto armado
- Querida Milagros
- Mi patria en mis zapatos
- Sin llaves
- Aviones plateados
- El loco de la calle
- No me acostumbro
- Dios de la lluvia
- Soy un accidente
- La piedra redonda
- Mar antiguo
- Disneylandia
- Cuando el mar te tenga
- El que canta su mal espanta
- Canta por mí
- Llanto de pasión
- Lápiz y tinta
- Sara
- Lejos de las leyes de los hombres
- Dulces sueños
- Ya no danzo al son de los tambores
- Los ángeles no tienen helices
- Como un burro amarrado en la puerta del baile
- Insurrección
- El Rey
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