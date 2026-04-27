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La tercera temporada de 'La casa del dragón' se estrenará el 22 de junio en España
La plataforma de streaming HBO Max estrenará la nueva entrega de la precuela de 'Juego de Tronos' a partir del 22 de junio en España
EFE
La tercera temporada de 'La casa del dragón', la precuela de la exitosa saga 'Juego de tronos', se estrenará el 21 de junio en Estados Unidos y el 22 en España en HBO Max.
La entrega, compuesta por ocho episodios, debutará con un nuevo capítulo cada semana hasta el desenlace de la temporada, previsto para el 9 de agosto en Estados Unidos y un día después en España, según un comunicado de la plataforma de streaming.
Basada en 'Fuego y sangre' de George R.R. Martin, la serie está ambientada 200 años antes de los acontecimientos de 'Juego de tronos' y cuenta la historia de la Casa Targaryen, su división en facciones y la guerra por el Trono de Hierro que casi terminó con la estirpe de dragones bajo su dominio.
El reparto incluye nuevamente a Emma D'Arcy, quien ha sido dos veces nominada al Globo de Oro por su interpretación de Rhaenyra Targaryen, Matt Smith, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans y Fabien Frankel, entre otros.
Ryan Condal y Martin son creadores y productores ejecutivos de la serie, y Condal también funge como director creativo.
Además de 'La casa del dragón', Warner Bros también está preparando la segunda temporada de 'El caballero de los siete reinos', otro proyecto basado en el universo de 'Juego de tronos', junto a una precuela cuyo título provisional es 'La conquista de Aegon', que seguirá al conquistador y primer rey de los Siete Reinos, Aegon I Targaryen, basado en las novelas de 'Canción de hielo y fuego'.
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