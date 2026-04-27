El Teatre del Raval renace con 'Federico García' tras una reforma integral "técnica y estética"

"Todo lo que veis es nuevo", anuncia con orgullo el actor y dramaturgo Pep Tosar desde el escenario del renacido Teatre del Raval, enclave histórico que vuelve a la vida tras dos años de obras y un cambio de dirección. ¿Lo que se ve? Un peine completamente reformado, un nuevo escenario de 7 metros -"el del Romea tiene 7,60", puntualiza Tosar-, un equipo técnico recién desembalado, un anfiteatro recuperado como tal tras una época en la que "ni siquiera salía en los papeles", un patio de butacas rediseñado y reinstalado para ajustarse a la inclinación del escenario... Al otro lado de la puerta, donde antes había un pasillo y una sala de reuniones, la gran sorpresa: una zona polivalente con bar y escenario a ras de suelo para espectáculos y conciertos de proximidad que toma su nombre del poeta y artista mallorquín Damià Huguet. "Se trata de una reforma integral técnica y estética para acomodar nuestro proyecto y generar un espacio para programar espectáculos que nos sean cercanos", resumen a dúo Tosar y Evelyn Arévalo, encargados de pilotar la nueva etapa de la sala de la calle Sant Antoni Abat.

En 2024, y después de 17 años al frente del teatro, Empar López tiró la toalla ante la "falta de viabilidad económica del proyecto" y anunció un cierre que ha acabado por ser un cambio de manos: Tosar y Arévalo, que entre 2008 y 2013 ya se encargaron de la dirección y programación del Círcol Maldà, adquirieron la licencia y se embarcaron en una ambiciosa reforma para poner en valor las casi 200 butacas de un espacio cuyo origen se remonta a 1930. "No tenemos ni un céntimo, estamos endeudados hasta las cejas, pero también muy contentos", destacan. Entre las novedades, barras motorizadas en el escenario, iluminación LED de última generación y una cabina técnica. "En esta sala se puede hacer casi todo lo que hemos hecho estos 10 o 12 años que hemos estado sin teatro", defiende Arévalo.

El Teatre Raval de Barcelona reabre puertas con la dirección artística de Pep Tosar y Evelyn Arévalo / TEATRE RAVAL

Kantor y 'El principito'

La primera declaración de intenciones del nuevo teatro llega con el nombre de la sala principal, espacio de 193 butacas bautizado en homenaje al dramaturgo y director polaco Tadeusz Kantor. "Para mí, el mejor espectáculo teatral que puede verse aún hoy es 'La clase muerta'", razona Tosar. La segunda hay que buscarla en el espectáculo inaugural, una reposición de 'Federico García' que Tosar y Arévalo estrenaron en el Grec en 2015. La obra, un collage de música, danza, texto e imágenes, recorre cronológicamente los episodios más destacados de la vida del poeta granadino con la ayuda de los bailaores José Maldonado y Rubén Molina; las cantaoras Mariola Membrives, Anna Colom y Ana Brenes; los guitarristas Marc López y Federico Bannini; y los percusionistas David Domínguez y Álvaro López.

La idea original, reconoce Arévalo, era estrenar esta nueva etapa con 'Vientos del pueblo', dedicada al también poeta Miguel Hernández, pero retrasos de las obras y lo ajustado de los plazos les han hecho aplazarla hasta la próxima temporada. Para lo que queda de año, y con 'Federico García' en cartel desde el 12 de mayo hasta el 26 de julio, el Teatre del Raval ha ideado un programa de "espectáculos de gran calidad a los que no siempre les resulta fácil encontrar salas" encabezado por 'León a la terra dels homes', obra de Maria Pla que ahonda en la lectura "adulta" de 'El principito' y 'Tierra de los hombres', de Antoine de Saint-Exupéry; y 'L'enterrador', un monólogo de Gerard Vázquez interpretado por Pepe Zapata.

La comedia 'Set maneres de ser Hamlet', de Josep Pere Peyró, inauguará el 22 de mayo el Espai Damià Huguet, mientras que la programación familiar echará a rodar el 6 de junio con 'L'impossibilista', espectáculo de ilusionismo ideado por Sergi Buka.

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En su vuelta a la vida, el Teatre del Raval también quiere apostar por la música en directo con unas veladas llamadas La gran Blue Nit que, a modo de carta blanca sonora, invita a un artista a aprovechar como quiera "hora y media de música y fiesta". La compositora y pianista Elisabet Raspall, recientemente galardonada por el premio Enderrock al mejor disco de jazz del año, será la encargada de descorchar la programación musical el 3 de julio.