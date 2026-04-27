Sofiane Pamart, el pianista rebelde que llena estadios: "Hace falta gente que haga otro tipo de cosas para evolucionar"

Sofiane Pamart (Hellemmes, Francia, 1990) es uno de los artistas de la clásica más escuchados en streaming con una música que va más allá de los cánones y conecta con la gente joven. Vive a caballo entre París y Los Ángeles. Ha trabajado con raperos francoparlantes y ha actuado en festivales de jazz con solera como el de Montreux. Tras tres discos de piano solo 'Planet' (2019), 'Letter' (2022) y 'Noche' (2023) acaba de alumbrar 'Movie' donde la voz es protagonista. En él cantan Vince Van Cleef, Lorren, Jimmy Butler, Rema, J. Balvin, FKJ, Christine and The Queens, Sia, Rimon, Rilès, Melody Gardot, Oscar and The Wolf y Nelly Furtado. ¿Qué dirán ahora quienes le había colgado la etiqueta de 'easy listenning' a su música?

El pianista descubre una nueva dimensión con 'Movie'. También lo hará el próximo 17 de abril de 2027, un año después de alumbrar el disco: actuará ni más ni menos que en Stade de France, emblemático estadio para 80.000 personas sede de las selecciones francesas de fútbol y rugby. "Este disco es una locura, es completamente diferente a todos mis trabajos anteriores. He compuesto para una orquesta de 70 personas, la Filarmónica de Praga, un coro de una treintena y he invitado a un montón artistas conocidos internacionalmente para que puedan jugar un rol en este álbum".

Lo ha creado como si hiciera una película, de ahí el nombre de un disco con temas sugerentes como 'Love' y 'Medellín'. Cada pieza transporta a lugares diferentes. "Cada cual ha de imaginar la película a su manera en función de qué le transmita la música".

Cambio radical

En la portada del disco aparece Pamart en una foto que le hizo su padre cuando era un niño. "Es la imagen de una vida que ha cambiado de forma radical gracias al piano a través del cual expresar sentimientos muy humanos", dice el creador que proviene de una familia sin tradición musical. "Mi flechazo surgió cuando mi madre me regaló un piano de juguete. Yo me divertía reproduciendo las melodías que escuchaba y se dio cuenta de que tenía un oído absoluto. Me inscribió en el Conservatorio y nunca he dejado de tocar desde entonces". La clásica le dio la base pero la improvisación del jazz y su interés por otros géneros le han permitido crear su propio estilo.

Sant Feliu de Guíxols. Concert de Sofiane Pamart dins el Festival Porta Ferrada 2025 / Txus Garcia / DDG

Su música conecta lo clásico y lo moderno. "La tradición de la clásica, como la del flamenco, han estado siempre muy protegidas pero hace falta gente que haga otro tipo de cosas para evolucionar", sostiene Sofiane que más a allá de estudios musicales, también se formó en Derecho y Economía. "Tras 15 años de conservatorio me di cuenta que necesitaba cursar otras cosas. Desde los 8 años soñaba con hacer carrera como artista de esos que se expresa tanto por la música que hace como por su actitud y su manera de vestir. Pero en mi casa nadie sabía nada de la industria musical. Opté por formarme".

Más allá de conocimientos encontró en esos cursos encontró a amigos que se convirtieron en mánager y director administrativo de su sello. "Les recluté sin haber sacado ni un disco", recuerda con una sonrisa Pamart, un artista que nunca olvida sus orígenes. "Mi abuelo era minero, sus manos estaban en el carbón. Las mías están sobre el piano. No puedo quejarme de nada".

"En este disco he unido diferentes voces y sonoridades para investigar otros caminos. ¡Adoro explorar!"

Volvamos a 'Movie'. Se nota que ha disfrutado con el proceso. Tal y como lo explica parece que para Pamart no hay imposibles. "La música es un lenguaje universal. El piano es universal. En este disco he unido diferentes voces y sonoridades para investigar otros caminos. ¡Adoro explorar!. Cada lengua pide una manera de cantar distinta. En 'Movie' he tenido que adaptarme a cada voz y hallar el tono adecuado". Los artistas que se sumaron a su proyecto querían hacer algo diferente. A muchos los conocía porque le habían visto en redes y le habían contactado.

Instalarse en Los Ángeles también le ayudó a conectar con otros. Vivir en la meca del cine ha influido en el concepto del disco. "Lo diseñé como si fuera un realizador. Lo primero que pensé fue ¿qué actores necesito para mi filme? Cuando contratas a un actor él se pone a disposición para rodar una secuencia pero esa vivencia es suya. Yo he diseñado secuencias lo más bellas y lo más personalizadas posible para cada artista. Ellos son las estrellas de la película". A todos les pidió llegar al estudio con la mente abierta. "Fue muy mágico. Hubo mucha improvisación, como en el jazz. El primer gesto fue improvisado pero después repetimos, mejoramos, afinamos y lo esculpimos hasta que todos quedamos satisfechos".

Barcelona 19/03/2026 Cultura. Sofiane Pamart,pianista francés convertido en un fenómeno,en Barcelona. AUTOR: JORDI OTIX / Jordi Otix / EPC

¿Qué me avanza del espectáculo en el Stade de France? "Será diferente a todo. Mi público adora verme en sitios diferentes y formatos distintos. Voy a festivales con un batería para hacer actuaciones con más energía, en los auditorios toco a piano solo con un sonido más depurado. Y otras son las sensaciones cuando toco en lugares icónicos como el estadio de Bercy o en sitios excepcionales al aire libre. He tocado bajo auroras boreales, en el Mont Saint Michel y en un castillo. Pero el concierto en el Stade de France seguro que será algo muy especial".