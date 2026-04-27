Teatro
La Sagrada Família acogerá el 2 de mayo una representación de la Pasión con 200 participantes
La representación, titulada 'La piedra cobra vida', usará la fachada del templo para recrear escenas bíblicas con 200 participantes
La Federació Catalana de Passions organizará el próximo 2 de mayo una representación de escenas de la Pasión de Cristo en la fachada de la Pasión de la Sagrada Familia de Barcelona con la participación de cerca de 200 personas entre actores, músicos y cantantes.
El espectáculo, bajo el título 'La piedra cobra vida', convertirá las esculturas de la emblemática fachada en escenas vivas mediante una propuesta artística que combinará teatro, música y canto en directo, ha informado este domingo la federación en un comunicado.
En el montaje participarán La Passió de la Bisbal d'Empordà (Girona), La Passió de Mataró (Barcelona) y La Passió d'Ulldecona (Tarragona), en un acto abierto al público que busca poner en valor la tradición de las 'Passions' catalanas y ofrecer una nueva lectura artística y patrimonial del templo.
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