El rapero Freeze Corleone, condenado por apología del terrorismo en Niza

El rapero Freeze Corleone ha sido condenado este lunes en Niza a 15 meses de prisión con suspensión de pena y a una multa de 50.000 euros por apología del terrorismo en una canción que sugiere una referencia al atentado del 14 de julio de 2016. El caso se refiere a la canción 'Haaland', un dúo con el rapero alemán Luciano, en la que Freeze Corleone parece identificarse con el autor del atentado que causó 86 muertos y cientos de heridos en la Promenade des Anglais de Niza.

Aunque el nombre de la avenida nunca se menciona, se sugiere mediante las rimas y el silencio que sigue a la frase interrumpida: “En defensa soy Kalidou, eres Lenglet. Burberry como un abuelo inglés [anglais, en francés]. Llego al rap como un camión que bombardea a fondo en la…”.

“El arte puede y debe sacudirnos”, reconoció durante la audiencia en febrero el fiscal de la República de Niza, Damien Martinelli, antes de calificar a Freeze Corleone como el “Dieudonné del rap francés” debido a “un trasfondo ideológico nauseabundo y una voluntad de provocación con fines mercantiles”. Había solicitado 18 meses de prisión con suspensión de pena.

Issa Lorenzo Diakhaté —el verdadero nombre del rapero de 33 años— nunca reaccionó: optó por el silencio durante la investigación y no acudió ni al juicio ni a la lectura del fallo. Su abogado, Me Adrien Chartron, anunció este lunes que recurrirá la sentencia, denunciando una decisión “más autoritaria y discrecional que jurídica”, en la medida en que la condena se basa en palabras que no fueron pronunciadas.

Además de la pena suspendida y la multa, el rapero fue condenado a pagar 2.800 euros en concepto de daños y perjuicios a cada una de las partes civiles y a la prohibición de entrar en el departamento de Alpes-Maritimes durante tres años.

Varias víctimas del atentado y asociaciones se personaron como acusación civil para denunciar un uso comercial de su sufrimiento y lamentaron amargamente que el rapero no se presentara al juicio, aunque fuera para escucharlas.

“No puedo creer que se puedan glorificar sus pesadillas”, declaró Hager ben Aouissi, presidenta de una asociación que acompaña a los niños víctimas del atentado, hoy adolescentes o jóvenes adultos, público de Freeze Corleone. “El terrorismo no debe ser una imagen de poder, no puede ser una figura retórica”.

Abandonado por su sello Universal Music tras una primera investigación en 2020 por incitación al odio racial, finalmente archivada, Freeze Corleone ha renunciado a actuar en conciertos tras una serie de cancelaciones administrativas desde la apertura de la investigación en Niza a principios de 2024.

Noticias relacionadas

Pero internet sigue siendo un potente canal de influencia y de ingresos: el álbum “La menace fantôme”, del que procede el dúo “Haaland”, registró 5,2 millones de reproducciones en Spotify en las 24 horas posteriores a su lanzamiento, recordó el fiscal.