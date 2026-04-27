Las fabulosas ventanas de Gaudí, protagonistas de una exposición en el Palau Güell de Barcelona

“Las ventanas son un elemento crucial en la arquitectura”, asegura Ayano Kikuchi, comisaria principal de la exposición ‘Gaudí: Ventanas al Futuro’. La muestra se sitúa en el Palau Güell de Barcelona y estará disponible hasta el 25 de octubre como uno de los actos centrales del Año Gaudí 2026, que conmemora el centenario de la muerte del arquitecto. La exhibición se ha realizado de forma conjunta con la empresa japonesa de productos arquitectónicos YKK AP.

“La arquitectura no puede funcionar sin ventanas”, ilustra lla comisaria. De esta manera, el proyecto cuenta con diferentes ámbitos de exposición que permiten dar una visión completa a la obra de Gaudí, explorando los diferentes edificios diseñados por el arquitecto.

Ayano Kikuchi, comisaria principal de la exposición ‘Gaudí: Ventanas al Futuro’. / EPC

El espacio principal de la muestra es la buhardilla, que se divide en cuatro ámbitos, uniendo las explicaciones más técnicas con recursos interactivos y visuales. Las ventanas se entienden como un elemento que crea una conexión entre el edificio y la ciudad. De esta manera, la primera parte de la exposición pone énfasis en las fachadas de algunas de las obras más destacadas de Gaudí, como la Casa Batlló, la Sagrada Familia o la Colonia Güell.

Siguiendo el recorrido, la muestra sigue con un mapa genealógico de diseño de las ventanas de Gaudí, donde se reúnen todos los recursos más interactivos. “El arquitecto quería que la gente interaccionara con los elementos, no solo verlos”, explica el director del Palau Güell, Guillem Mundet. Así, los asistentes pueden tocar y jugar con algunos materiales, como los vitrales o recreaciones de las ventanas en un rincón que el director bautiza como ‘toca-toca’. “Este espacio permite romper esa barrera de lo que no se puede hacer normalmente: palpar los vitrales y materiales”, explica Mundet.

“Gaudí quería volver a la originalidad”, argumenta Kikuchi. De esta manera, el tercer espacio de la exposición pretende servir de inspiración. Maquetas, pomos, carpintería y vitrales: todos estos elementos se combinan para ofrecer a los espectadores una visión que les permita valorar la creatividad del arquitecto. “Para crear nuevas ventanas, podemos observar las de Gaudí”, resume la comisaria.

El director del Palau Güell, Guillem Mundet. / EPC

Finalmente, el último espacio de la muestra es una interacción digital para experimentar cómo cambia el espacio en función de la luz que entra por las ventanas. Esto se observa a partir de un sistema informatizado que permite crear diferentes focos con distintas formas y colores en los vitrales.

Innovación de la época

“¿Qué pensaría una persona de la época que pasara por la calle o entrara? Era algo totalmente nuevo, propio del genio de Gaudí. En su momento eran cosas que no se habían visto nunca”, relata el director Mundet. La muestra quiere explicar precisamente esa idea: la innovación de los elementos que diseñaba el arquitecto y que hoy en día siguen sorprendiendo.

La exposición se lleva a cabo en un espacio que diseñó el propio arquitecto, de manera que, además contar de distintas piezas originales cedidos por fundaciones y museos, la muestra ejemplifica la obra de Gaudí mediante los elementos del mismo Palau Güell.

Año Gaudí 2026

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La muestra forma parte de un ciclo de eventos que conmemoran el centenario, como ‘Nits finestres de Gaudí’ en la Casa Batlló, que se llevará a cabo durante el mes de junio. De la misma manera, en paralelo a la exposición del Palau Güell, del 16 de mayo al 12 de julio, se presenta una muestra satélite en Tokio. La exhibición contará con algunos de los recursos que se encuentran igual en Barcelona, como el sistema interactivo de luces.