Música
Muere un trabajador durante el montaje del escenario del concierto de Shakira en Río de Janeiro
El accidente laboral ocurrió mientras se preparaba el escenario en la playa de Copacabana para el evento gratuito de Shakira, al que se espera asistan dos millones de personas
Un trabajador de una empresa encargada del montaje del escenario del megaconcierto que Shakira ofrecerá el sábado en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, murió este domingo en un accidente laboral, informaron fuentes oficiales.
La víctima, un técnico de seguridad de 28 años, falleció por el impacto de "una estructura del montaje del escenario que se desplomó", según señaló la Policía Militar de Río en una nota.
De acuerdo con el testimonio de otros empleados citados por el Cuerpo de Bomberos, el joven "sufrió el aplastamiento de las extremidades inferiores en un sistema de elevación".
Cuando llegaron los equipos de rescate, la víctima ya había sido retirada del lugar del accidente por sus compañeros. Recibió primeros auxilios in situ y rápidamente fue conducida a un hospital, pero no resistió las heridas y falleció.
La Policía Civil de Río ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del siniestro.
La compañía Bonustrack, organizadora del show, lamentó lo sucedido en un comunicado y prestó "todo su apoyo, acogida y solidaridad a la empresa responsable (del trabajador fallecido), a su equipo y a los familiares de la víctima".
Río de Janeiro, la ciudad más turística de Brasil, se prepara ya para la llegada de la cantante colombiana, una de las máximas representantes de la música latina.
El escenario está siendo montado desde hace unos días en plena playa de Copacabana, donde la Alcaldía espera que el próximo sábado se concentren alrededor de dos millones de personas.
El megaconcierto, que será gratuito, repetirá el modelo de los espectáculos que ofrecieron Lady Gaga y Madonna en 2025 y 2024, respectivamente, a los cuales asistieron más de un millón y medio de personas, de acuerdo con las autoridades locales.
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