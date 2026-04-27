El Liceu presenta la temporada con el mayor presupuesto de su historia: Dudamel, Àlex Ollé, Marcos Morau y la iraní Shirin Neshat

La idea de desacralizar el Liceu, quitarle su carácter sagrado, atraviesa la programación artística de la temporada 26/27 del Gran Teatre. El concepto (Des)sacralizar está presente en espectáculos que transitan entre la solemnidad del rito y su revisión contemporánea con el coliseo convertido en lugar donde experimentar el arte, la música y la experiencia escénica, una liturgia colectiva que cada vez conecta con un público más amplio gracias no solo a la calidad de las propuestas sino también a la atención que el Liceu presta a las nuevas generaciones con Liceu Under35, que ofrece funciones a 30 euros para menores de 35 años, las propuestas del Petit Liceu y LiceuAprèn y los más de 8.000 abonados a la plataforma digital LiceuOpera+.

Para Víctor García de Gomar, director artístico del Liceu, el objetivo del Gran Teatre es conectar con todo el mundo, ser un espacio abierto y permeable, alejado del elitismo que algunos todavía relacionan con el mundo de la ópera. "El Liceu ha se de ser un espacio para imaginar, capaz de emocionar, necesario y accesible que nos muestre quienes somos y quienes queremos llega a ser", ha señalado en la presentación realizada en la Sala de la Orquesta junto a Jonathan Nott, nuevo director musical con el que el Liceu abre una nueva etapa; Valentí Oviedo, director general y Salvador Alemany, pesidente de la Fundació del Gran Teatre del Liceu.

La programación continúa alternando tradición y modernidad con innovadoras propuesas, producciones propias, coproducciones y grandes voces como las de Sondra Radvanovsky, Lisette Oropesa, Lise Davidsen, Nadine Sierra, Asmik Grigorian, Piotr Beczała, Anna Netrebko, Serena Sáenz, Sara Blanch o Carles Pachon. Y la apuesta por el Liceu de les Arts cuenta con un concierto singular: 'Dudamel dirige Scheherazade', una singular propuesta creada con la reconocida artista visual iraní Shirin Neshat que estrenará en Manhattan con la New York Philharmonic y hará en Barcelona con la Orquesta del Liceu. Neshat es también la autora del cartel de la nueva temporada de inspiración oriental y sus diseños e imágenes en blanco y negro ilustran el programa de la nueva temporada.

Ópera

La programación incluye tres nuevas producciones: 'La flauta mágica' de Mozart, con dirección escènica de Marcos Morau, fundador de La Veronal, 'Jenufa' de Janacek con puesta en escena del furero Àlex Ollé y 'La jove Aïda', para el Petit Liceu.

Render de 'La flauta mágica' con puesta en escena de Marcos Morau. / Render

Hay dos coproducciones: 'Aida' de Verdi, con una conmovedora versión de Shirin Neshat que inaugurará la temporada el 25 de septiembre y pone el foco en el sufrimiento que provoca la guerra y el autoritarismo. Por otro una nueva teatralogía ya anunciada: 'Das Rheingold' de Wagner con puesta en escena de Tobias Kratzer con Nott a la batuta.

Un momento de 'Das Rheingold'. / W.Hösl

Más allá de la reposición de 'La clemenza di Tito' de Mozart en versión de David McVicar con Jordi Savall al frente de Le Concert des Nations habrá tres títulos del gran repertorio operístico. Por un lado, 'La bohème' de Puccini con una producción clásica del Teatro Regio di Torino y por otro, dos óperas poco frecuentes: 'I Capuleti e i Montecchi' de Bellini ambientado en la Italia fascista de Musolini dirigido por Adrian Noble estrenado en la Scala de Milán y 'La fanciulla del West' de Puccini que no se ha visto en el Gran Teatre desde hace 43 años y que regresa con una versión meta-teatral de la directora Valentina Carrasco inspirada en los Spaghetti Westerns.

Un momento de 'La bohème'. / Liceu

La ópera contemporánea brillará con 'El ángel exterminador' de Thomas Adès, obra inspirada en el universo cinematográfico de Luis Buñuel dirigida por Calixto Bieito con una producción de la Opera Nacional de París.

Un momento de la 'Aida' de Verdi que abrirá la temporada del Liceu 2026/27. / Bernd Uhlig

Por otro lado, destacar el estreno de 'La rosa dels set pètals', segunda ópera comunitaria de nueva creación en colaboración con el barrio de Sant Andreu. Y el proyecto Òh!pera presentará dos nuevas obras con música de Carme Rodríguez y Silvia Lanao, libreto de Aina Tur y María Velasco y Lorena Nogal e Iván Morales (dirección).

Danza

La temporada de danza mantiene cuatro espectáculos. Cuenta desde el clásico de 'El cascanueces' con una versión del Ballet de Karlsruhe ambientado en los años 30; 'NumEros', un programa variado con obras de Georges Balanchine, William Forsythe y Jacopo Godani a cargo de la Compañía Nacional de Danza. También vuelve la Gran Gala de Danza con primeras figuras del panorana internacional tras el éxito de su primera edición y en colaboración con el Mercat de les Flors que estará cerrado por obras ofrece 'Assembly Hall', una interesante creación entre el presente y la época medieval de Crystal Pite & Jonathon Young para Kidd Pivot, aclamada compañía canadiense de danza teatro.

Un momento del ballet 'El Cascanueces' / Admill Kuyler

El Liceu prevé en su presupuesto global de ingresos de 63,1 millones de euros, el mayor de la historia del teatro. El proyecto artístico tiene una partida de 17 millones de euros y el LiceuAprèn con 1,2 millones. La partida social es de un millón de euros e incluye la segunda ópera comunitaria. Las administraciones siguen aportando el 48% del presupuesto y los ingresos propios representan el 52% restante. El mecenazgo privado se sitúa en 8,4 millones.

En concierto

Entre las óperas en versión concierto destacan 'Cançó d’amor i de guerra' de Martínez Valls en el centenari de la su creación y el estreno mundial de 'Schiava e regina' de Lluïsa Casagemas, considerada la primera ópera de la historia escrita per una mujer en la península cuyo estreno el el Liceu hace más de un siglo quedó suspendido a causa del atentado anarquista con bomba en el coliseo en 1893. 'Il trionfo del tempo e del disinganno' de Händel, dirigido por Giovanni Antonini y 'Les pêcheurs de perles' de Bizet, con Marc Minkowski a la batuta completan los títulos operísticos de la temporada 2026-27.

Entre los conciertos y recitales previstos señalar el 'Réquiem' de Verdi con Lise Davidsen, Freddie De Tommaso, Aigul Akhmetshina y Christian Van Horn, con Nicola Luisotti frente a la Orquesta del Gran Teatre.

La temporada 2026/2027 tendrá un total de 194 funciones. El objetivo del Liceu es alcanzar los 300.000 espectadores. Si a alguien le ha entrado ganas de abonarse este año la venta ya está disponible.