Las librerías Gibert, víctimas de la crisis del libro, apuestan por la segunda mano

Las librerías Gibert, emblemáticas del Barrio Latino de París, solicitarán su entrada en concurso de acreedores debido al “declive del mercado de libros nuevos” y quieren centrarse ahora en la venta de libros de segunda mano. Esta decisión, anunciada el lunes, ilustra las dificultades del sector en un contexto de descenso general de la lectura y de competencia de las plataformas de venta por internet. Con 500 empleados, Gibert gestiona 16 tiendas en doce ciudades, cinco de ellas en París.

La red, que se presenta como la mayor librería independiente de Francia, “solicitará la protección del tribunal de actividades económicas de París mediante la apertura de un procedimiento de reestructuración”, que será examinado el martes, indicó en un comunicado. Este procedimiento le permitirá continuar la actividad de sus tiendas con una congelación de deudas y la garantía de los salarios.

El grupo explica que su “modelo actual está atrapado en un efecto tijera entre el aumento de sus costes fijos (alquileres, energía) y el declive del mercado de libros nuevos, con una reducción de los márgenes”.

Para garantizar su continuidad, Gibert quiere volver a “su ADN histórico”: la venta de libros de segunda mano, ya que se trata de “un mercado en crecimiento, con un 10% anual, que ofrece un mejor control de la cadena de valor y de los márgenes”.

Su objetivo es “convertirse en el líder francés del libro de segunda mano”, duplicando la proporción de estas ventas de aquí a 2029, pasando de 30 millones de euros en 2025 a 60 millones. Este segmento representó el año pasado el 35% de su facturación anual, que fue de 86 millones de euros.

Auge de la segunda mano

El mercado de segunda mano lleva años creciendo con fuerza, pero gran parte está dominado por plataformas online como Amazon, en detrimento de las librerías físicas. Se ha abierto además un debate para que este mercado también genere ingresos para autores y editores, ampliando los derechos de autor.

“Los tiempos son difíciles”, lamentó la librera parisina Marie-Rose Guarnieri, organizadora de la Fiesta de la Librería Independiente, celebrada el pasado sábado en 700 librerías de Francia, Bélgica, Suiza y Luxemburgo. “Algunas no saben si lograrán superar el año”, declaró a la AFP.

Para la dirección de Gibert, “el periodo actual es complejo, pero tenemos verdaderas fortalezas para llevar a cabo nuestro proyecto de transformación”. “Gibert es una marca fuerte, con un saber hacer sólido, que siempre ha sabido reinventarse frente a las crisis desde 1886”, aseguró.

El grupo, que estuvo dividido en dos enseñas (Gibert Joseph y Gibert Jeune) hasta 2017, se presenta como “la primera librería y la primera tienda de discos generalista independiente de Francia, con más de 500.000 referencias nuevas y de segunda mano”, además de vender vídeos y papelería en algunas tiendas.

Desde 2020, la empresa ha intentado adaptarse desarrollando el comercio electrónico, renegociando alquileres o cerrando algunos establecimientos. En 2021 causó impacto al cerrar cuatro de sus librerías en la plaza Saint-Michel, en pleno centro de París.

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El grupo ha mantenido en el Barrio Latino, antiguo corazón de la vida intelectual parisina, una gran librería situada cerca de la Universidad de la Sorbona. Allí también abrió en 2025 un espacio dedicado a la novela romántica, un género en auge.