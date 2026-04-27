GIRA
Karol G suma nuevos conciertos a su gira 'Tropitour' por España en 2027 con paradas en tres importantes ciudades
La artista colombiana actuará en Barcelona, Sevilla y Madrid en junio de 2027 como parte de su gira mundial 'Tropitour'
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EFE
Karol G ha sumado hoy tres conciertos a los tres que ya tenía previstos en España dentro de su gira 'Tropitour', en Barcelona, Sevilla y Madrid, anunció en un comunicado la promotora Live Nation.
Había anunciado un concierto el 3 de junio del próximo año en el Estadi Olímpic de Barcelona, y ahora también actuará el 4 de junio; al 11 de junio en La Cartuja de Sevilla le sumará otro concierto el día 12, y al del 24 de junio en el Metropolitano de Madrid le suma otro el día 25. Son las seis citas en ciudades españolas de la gira 'Viajando por el mundo Tropitour'.
El 29 de abril a partir de las 10:00 habrá una preventa de entradas para las personas registradas en la web de Live Nation. Y la venta general comenzará a las 10:00 del día siguiente. De momento ya hay confirmados 39 conciertos en estadios, en Norteamérica, Sudamérica y Europa, pero se irán añadiendo más fechas, según precisa el comunicado.
La gira comenzará el próximo 24 de julio de 2026 en el estadio Soldier Field de Chicago y culminará exactamente un año después en el estadio San Siro de Milán (Italia). 'Viajando por el mundo Tropitour' llevará a Karol G a su natal Colombia, además de a España, Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Brasil, Perú, Chile, República Dominicana, Costa Rica, Italia, Francia, Alemania, Polonia, Países Bajos, Ecuador, Portugal y Puerto Rico.
Al finalizar su actuación el domingo por la noche en el escenario principal de Coachella, en California, la artista proyectó en las pantallas gigantes un mensaje que desató la euforia entre los miles de asistentes: "Nos vamos de tour".
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