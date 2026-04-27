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El guitarrista de The Rolling Stones Ronnie Wood actuará en Barcelona el 12 de septiembre

El guitarrista de The Rolling Stones ofrecerá un concierto íntimo en la Sala Razzmatazz el próximo 12 de septiembre dentro del ciclo Cruïlla Concerts

Ronnie Wood y una de sus pinturas, titulada 'Barcelona diamonds'.

Ronnie Wood y una de sus pinturas, titulada 'Barcelona diamonds'. / El Periódico

EFE

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El guitarrista de The Rolling Stones Ronnie Wood, acompañado de su banda, actuará en Barcelona el 12 de septiembre, en un concierto dentro del ciclo Cruïlla Concerts, ha informado este festival.

La actuación de Ronnie Wood and his band tendrá lugar en la Sala Razzmatazz, a las 21:00 horas, junto a una invitada "muy especial" que no ha sido desvelada.

Esta actuación se suma a la programación de Cruïlla Concerts, que cuenta este año con artistas como Micah P. Hinson, 31FAM, Chiquita Movida, Mujeres y Trueno.

A diferencia de sus visitas anteriores con The Rolling Stones en grandes recintos, este concierto se enmarca en una gira europea exclusiva en salas, que ofrece una oportunidad de ver y escuchar a Ronnie Wood en un formato más íntimo, indica la promotora musical.

Con su banda, Wood "presenta un directo potente y cercano que combina rock, blues y repertorio propio, manteniendo intacta la energía y el carisma que lo han convertido en un icono de los escenarios internacionales", destaca Cruïlla.

Figura clave de la historia del rock, Ronnie Wood es conocido mundialmente como guitarrista de The Rolling Stones desde 1975. Músico, compositor y artista visual, Wood es doble miembro del Rock and Roll Hall of Fame.

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A lo largo de su trayectoria ha colaborado con artistas de la talla de Bob Dylan, Prince, Eric Clapton o Aretha Franklin, consolidándose como una de las figuras más influyentes del rock británico.

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