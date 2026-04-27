La Fira del Llibre de València bate su propio récord y plantea frenar su crecimiento para “no morir de éxito”

La Fira del Llibre de València volverá a hacer historia en su 61ª edición al alcanzar un nuevo récord de participación, superando incluso las cifras del pasado año —que ya fueron históricas—, aunque con un objetivo claro por parte de sus organizadores: poner límites al crecimiento para evitar “morir de éxito”. El certamen, que se celebrará del 30 de abril al 10 de mayo en los Jardines del Real (Viveros), contará con 105 expositores distribuidos en 142 casetas, un 10 % más que en la edición anterior, lo que consolida a la cita como la gran feria de las librerías del país.

La programación reunirá a algunos de los nombres más destacados del panorama literario nacional e internacional. Entre ellos sobresale especialmente la escritora franco-marroquí Leïla Slimani, que recibirá el Premio Internacional de la Fira, y la presencia del escritor, músico y cineasta turco Zülfü Livaneli, considerado una de las figuras culturales más relevantes de Turquía. Junto a ellos, la feria contará con autores como Luis García Montero, Carme Riera, Martí Domínguez, Eva Baltasar, Núria Cadenes, José Luis Sastre o Manuel Vilas, entre otros muchos.

El acto cultual "más importante" de València

La presentación oficial de la Fira ha tenido lugar este viernes en el Salón de Cristal del Ayuntamiento de València, donde el concejal de Cultura, José Luis Moreno, ha subrayado la importancia estratégica del evento para la ciudad. “La Fira del Llibre es el acto cultural más importante que tiene València”, ha afirmado, al tiempo que ha destacado la incorporación del Palau de la Música a la programación con el objetivo de “unir dos ámbitos, literatura y música” y reforzar el carácter transversal del certamen con conciertos y presentaciones.

El presidente del Gremi de Llibrers de València, Juan Pedro Font de Mora, ha puesto el acento en el crecimiento sostenido de la feria, que alcanza su 61ª edición con cifras nunca vistas. “Es el primer certamen ferial de libros de España por volumen de ventas y participación”, ha asegurado, al tiempo que ha recordado que cada año se superan las cifras anteriores. La organización espera superar el millón de euros de facturación y alcanzar el medio millón de visitantes durante los diez días de actividad.

Racionalizar el crecimiento

Sin embargo, Font de Mora ha advertido también de los riesgos que conlleva este éxito continuado. “Este año nos hemos planteado racionalizar el crecimiento y espero que el año que viene no tengamos que decir que hemos alcanzado otro récord. Tenemos el peligro de morir de éxito y el año que viene pondremos límites con racionalidad”, ha señalado. En este sentido, ha añadido que la voluntad del Gremi es que las cifras actuales sean suficientes: “Creo que como está es suficiente, no queremos crecer más. La voluntad es no crecer más”.

Uno de los elementos centrales del modelo de la Fira sigue siendo el protagonismo de las librerías independientes, consideradas por la organización como el eslabón más débil de la cadena del libro, pero también como su principal fortaleza. “Las librerías resisten y crecen pese a la crisis del pequeño comercio”, ha señalado Font de Mora, quien ha destacado la incorporación de cuatro nuevas librerías en esta edición y ha hablado del “sentimiento romántico y casi suicida” que supone abrir un nuevo establecimiento en el contexto actual.

Por su parte, la presidenta de la Fundación Fira del Llibre, María Bravo, ha destacado el carácter internacional que está adquiriendo el certamen sin perder su identidad local. “Queremos ser una feria internacional sin dejar de ser valenciana y mediterránea”, ha afirmado. La edición de 2026 contará con 120 autores invitados por la organización, cifra que, sumada a los que acuden por iniciativa de las librerías, elevará la presencia total hasta cerca de 600 escritores. Además, se prevén unas 1.500 firmas de libros y alrededor de 200 actividades culturales a lo largo de los diez días.

Un modelo a seguir

En esa misma línea, el director de la Fira, Pau Pertegaz, ha destacado el crecimiento del evento y su consolidación tras un año especialmente simbólico como fue el del 60 aniversario. “El crecimiento de la feria es del 10 % más de expositores y este año prácticamente desaparece la explanada libre porque todo el espacio se convierte en pasillos de casetas”, ha explicado. Según Pertegaz, el modelo valenciano sitúa a las librerías en el centro y se ha convertido en referente para otros certámenes: “Es una feria de las librerías, un modelo que pone a las librerías en el centro, el eslabón más débil de la cadena”.

La vocación mediterránea volverá a ser uno de los ejes temáticos de la programación, reforzada con la presencia de autores procedentes de distintos países de la cuenca. Pertegaz ha recordado que esta línea se inició el pasado año y que en esta edición se refuerza con figuras como Slimani y Livaneli, que representan culturas y tradiciones literarias diversas del Mediterráneo.

La Fira del Llibre confirma su éxito de asistenica con un domingo abarrotado / Germán Caballero

Crecimiento joven

Una de las imágenes más habituales en las últimas ediciones de la Fira del Llibre ha sido la de las largas colas de lectores para conseguir la firma de sus autores preferidos de géneros como la literatura romántica o el "romantasy". Según Pertegaz, los datos del barómetro de lectura señalan que la franja de edad que más lee es la comprendida entre los 14 y los 24 años. “Es una buena noticia. Lo importante es que lean, sin prejuicios”, ha defendido. En la misma línea, Bravo ha señalado que “es un gozo ver a gente joven haciendo colas durante horas; son lectores y lo serán en el futuro”.

La programación incluirá más de 1.700 actividades entre presentaciones, mesas redondas, talleres infantiles y juveniles, espectáculos y conciertos repartidos en cinco escenarios. Además, se celebrarán actos conmemorativos como un homenaje al poeta valenciano Josep Piera, recientemente fallecido, y actividades dedicadas al escritor Francesc Almela i Vives, declarado autor del año 2026 por la Acadèmia Valenciana de la Llengua.

El cartel de esta 61ª edición ha sido diseñado por la ilustradora Virginia Lorente, quien ha explicado que su propuesta recupera la imagen de los pájaros que habitan los Jardines del Real, conectando con la primavera y con la lectura. “Para cualquier ilustrador es un honor formar parte de este catálogo y se hace con mucho cariño”, ha señalado.