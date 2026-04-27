Las Tres Chimeneas de Sant Adrià darán dimensión ciudadana al Congreso Mundial de Arquitectos de Barcelona con una gran exposición y debates públicos

El Congreso Mundial de Arquitectos de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA) que Barcelona acogerá del 28 de junio al 2 de julio marca un posicionamiento político desde su título, 'Becoming. Architectures for a planet in transition', epígrafe a su vez dividido en seis ejes temáticos que afectan de manera directa a la población y al planeta. "Los arquitectos miramos por la ventana" en esta ocasión, dijo Teresa Táboas, vicepresidenta de la UIA y de la cita, en oposición al narcisismo que quizá hubo en anteriores ediciones del congreso.

Los organizadores, comisarios e impulsores del Congreso Mundial de Arquitectos de la UIA, con Sílvia Paneque, Jaume Collboni e Iñaqui Carnicero en primer plano / Anna Mas

Lo dijo en la presentación del programa completo del simposio, comisariado por Pau Bajet, Mariona Benedito, Maria Giramé, Tomeu Ramis, Pau Sarquella y Carmen Torres, este lunes en la sede del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. El encuentro reunirá a 250 ponentes y 10.000 profesionales de más 130 países y tendrá su gran escaparate público en las Tres Chimeneas de Sant Adrià de Besòs, donde una exposición de 4.000 metros cuadrados mostrará los resultados del programa 'Research by design', que explora nuevas formas de intervenir sobre lo existente desde enfoques experimentales y críticos, y donde por la tarde adquirirán dimensión ciudadana los debates profesionales de la mañana en el Open Forum, formato para que se habilitarán unas gradas con capacidad para 1.500 personas.

Seis ejes

Los seis ejes del congreso son 'Becoming more than human' (centrado en la ecología, los ecosistemas y el clima), 'Becoming circular' (sobre la reutilización y los ciclos de vida de los edificios), 'Becoming embodied' (en torno a las tecnologías de materiales), 'Becoming interdependent' (con el foco en políticas espaciales, vivienda y espacio público), 'Becoming hyper-conscious' (análisis de datos, geopolítica y legislación) y 'Becoming attuned' (alrededor de la poética, la estética y la cultura).

Ciudades más habitables

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, resumió los seis puntos en tres, que "todas las grandes ciudades del mundo tienen encima de la mesa" como retos y que "la arquitectura y el urbanismo por extensión pueden ayudar a solucionar", señaló. En primer lugar, la crisis de la vivienda, o cómo conseguir viviendas más asequibles para "todo el mundo", no solo las clases vulnerables sino también las "clases medias que no quieren abandonar la ciudad". En segundo lugar, hacer ciudades "más habitables frente al cambio climático". Y en tercer lugar, lograr las dos cosas anteriores "sin olvidar la belleza, que también es política pública".

El equipo de comisarios del Congreso Mundial de Arquitectos de la UIA / Sílvia Poch

El Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) acogerá la mayor parte del programa de conferencias y coloquios del congreso. Entre los ponentes destacan firmas reconocidas con el Premio Pritzker como Lacaton & Vassal, Shigeru Ban, Amateur Architecture Studio y Smiljan Radić, así como ganadoras del Premio de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea como Architecten Jan de Vylder Inge Vinck, Lacol y Arquitectura G. Feliz novedad, porque habitualmente cada uno dice lo suyo y se queda tan ancho: en las sesiones plenarias se introduce la figura del antagonista crítico, con el objetivo de poner en cuestión las narrativas dominantes y retar a los conferenciantes. El filósofo Timothy Morton, la arquitecta de Bangladesh Marina Tabassum y el arquitecto español Juan Herreros serán tres de las 12 voces discordantes.

70 circuitos

El DHub acogerá una exposición con representación de 54 países que mostrará lo mejor de la arquitectura contemporánea, incluyendo una selección de la arquitectura española. El congreso se expandirá por el área metropolitana de Barcelona y Catalunya con un programa de 70 circuitos que conectan las temáticas de la cita con intervenciones concretas que las ilustran. Estas rutas, comisariadaspor el estudio AMOO, incluirán visitas tanto a obras icónicas del modernismo (Gaudí, Jujol) como a espacios renaturalizadas (el Parc Fluvial del Besòs, la restauración paisajística de la Vall d'en Joan), pasando por obras contemporáneas de Enric Miralles o Ricardo Bofill, intervenciones premiadas de H Arquitectes, Flores & Prats, Lacol o Cierto Estudio, y nuevos modelos de vivienda pública, por ejemplo la Illa Glòries o el Habitatge Social Fabra i Coats.

Barcelona acogerá por segunda vez el congreso de la UIA, tras hacerlo en 1996. Esta designación lleva emparejada la de Capital Mundial de la Arquitectura de la UNESCO, cuyo programa se desarrollará hasta diciembre y en el que ya han participado 55.000 personas. La capitalidad de la arquitectura, señaló Collboni, es "una celebración del binomio Barcelona-arquitectura que invita a los ciudadanos a mirar la ciudad con ojos de arquitecto". Pero su núcleo, el Congreso Mundial de Arquitectos, es algo más profundo. "Necesitamos a los profesionales para que den soluciones prácticas a los retos del futuro", subrayó.

Resistencia, cuidado y dignidad

Iñaqui Carnicero, secretario general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura, ensalzó esta última como una forma de "resistencia, cuidado y dignidad" de las personas.

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Sílvia Paneque, consellera de Territori, Vivenda i Transició Ecològica de la Generalitat, citó al arquitecto y escritor inglés Kenneth Framptom para reclamar una arquitectura "dirigida a sociedades y lugares concretos". Y recurrió a un dicho catalán, 'qui sap d'on ve, sap on va', para ilustrar esa necesidad de adaptar la arquitectura a culturas y territorios específicos.