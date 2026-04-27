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Colas espectaculares en la Devesa más de dos horas antes del macrocásting de "Tangled"

La adaptación en imagen real de la película de Disney busca figurantes para el rodaje en Girona este verano

Imágenes del macrocasting de &quot;Tangled&quot;.

Imágenes del macrocasting de "Tangled".

Alba Carmona

Alba Carmona

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Más de dos horas antes de que empiece oficialmente el macrocasting para el rodaje de la nueva adaptación en acción real de Tangled, la cola para participar ya es muy larga y llena todo el paseo de la Devesa, superando el kilómetro. La producción, vinculada a The Walt Disney Company, prevé grabar este verano escenas en el Barri Vell, que se convertirá en uno de los espacios destacados del reino ficticio donde transcurre la historia.

La producción, una adaptación del cuento de Rapunzel, busca figurantes este lunes en un casting masivo en el Palau de Fires. La convocatoria es en la Fira de Girona, entre las 10 y las 19 horas, pero más de dos horas antes, miles de personas ya hacían cola, acumulándose desde las puertas del recinto ferial hasta más allá de la Copa.

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El llamamiento se dirige a hombres, mujeres y niños de entre 4 y 80 años, así como a bailarines profesionales y amateurs de hasta 70 años. Según la convocatoria, no hay restricciones de origen o apariencia. En el caso de los menores de edad, es obligatorio que se presenten acompañados de un familiar.

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