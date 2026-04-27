Ana Torroja: "Jamás me planteé dejar Mecano, pensaba que sería para siempre"

Es la voz de España. La huella que Ana Torroja (Madrid, 1959) dejó con Mecano continúa muy presente. Hay algo en su timbre que, 50 años después de debutar con los hermanos Cano, ojo, sigue calando en las nuevas generaciones. Haga la prueba: póngase 'Cruz de navajas' y confiese si es capaz de quitársela de la cabeza. “Hicimos magia”, apunta. La artista acaba de editar 'Se ha acabado el show', su séptimo álbum en solitario y el primero compuesto íntegramente por ella. Una reivindicación que expone el tipo de industria a la que se ha enfrentado: “Cuando empezamos, no paraban de decirnos que las mujeres no vendían. Y los tres demostramos que no era así. He escuchado testimonios de compañeras que me han erizado la piel. Yo, por suerte, no los he vivido. Creo que la gran diferencia con aquella época es que, hoy, por fin, nadie puede discutir nuestro éxito”. Presentará las nuevas canciones en el Teatro Real el 28 de julio.

No es baladí que éste sea su primer proyecto sin el apoyo de una gran discográfica. Desde la independencia, está demostrando que la edad no es un límite para ser libre. “Tengo 66 y estoy en plena catarsis creativa”, asegura entre risas. ¿Qué falta, entonces, para erradicar por completo el machismo? Ella lo tiene claro: “Tendríamos todos que volver a nacer. Y, así, poder educarnos desde otra perspectiva. Aunque ha habido cierta evolución, queda bastante por hacer. Soy positiva. No sé si lo veré, pero tengo fe en que avanzamos hacia la dirección correcta”.

P. ¿Cuántas veces se ha preguntado si merece la pena seguir haciendo música?

R. Muchas. Es una duda existencial bastante recurrente. Me he planteado si tenía la energía, la ilusión y la fuerza para continuar. Porque, claro, si no tienes nada que aportar, apaga y vámonos. Pero, de repente, sentí la necesidad de sacar un par de temas. Y en el proceso de escribirlos me di cuenta de que no era la única a la que le pasaba esto. Cuando terminé Se ha acabado el show, descubrí que había cosas que jamás había contado. Esta revelación abrió la puerta a otras melodías.

P. ¿Qué significa ser libre a estas alturas de su carrera?

R. Es poder ser yo misma. Además, el hecho de no estar en una multinacional me ha dado alas. Ahora, las decisiones las tomo yo. Me he dado el tiempo necesario para pensarlas, aprendiendo de los errores y aciertos que he cometido. Sé lo que quiero. Y lo que no.

'Se ha acabado el show' es el séptimo álbum en solitario de Ana Torroja. / CEDIDA

P. Ser 'indie' la ha rejuvenecido.

R. Sí, pero es agotador. Esto es para hacerlo con 20 años. No obstante, estoy feliz. Está siendo precioso.

P. Lleva 50 años de carrera a su espalda, ¿la industria se ha portado bien con usted?

R. Ha habido momentos en los que pensaba que no. Sin embargo, con el tiempo, repensándolo, no creo que haya sido así. Cuando me preguntan qué le aconsejaría a alguien que está empezando, le digo algo muy personal: no siempre es tu momento. Tú vas caminando, pero nunca sabes si vas a ser el elegido. También me ha costado sacar la cabeza de Mecano. Venía del grupo más importante de España, por lo que no ha sido fácil hacer una carrera en solitario. Por suerte, hoy, ya no pesa tanto. Por ello, no culpo a la industria. Simplemente, ha sido mi situación.

P. Es el primer elepé que ha compuesto en su totalidad. ¿Siente que a las mujeres se les discute más su liderazgo creativo?

R. No lo he sentido así. En Mecano no escribía porque todo me vino sin yo haberlo buscado. Tenía a mi lado a dos grandes autores, por lo que mi rol en el grupo estaba claro. Nunca me lo planteé, salvo en 'El mosquito', una canción para la que Nacho me pidió que hiciera el estribillo. Tampoco me sentía capacitada entonces. No fue hasta mi segundo disco cuando comencé a dejar alguna píldora. Y en este último ya me he lanzado. Quién mejor que yo sabe lo que quiero contar. Así que hablé con los artistas que han participado y surgió de forma orgánica.

P. En 'La maleta' reflexiona sobre todas las experiencias que vivió junto a los hermanos Cano. ¿Qué herida le ha costado más cerrar?

R. La no despedida. No tanto entre nosotros, que también, sino de cara al público. No hay día que no me pregunten si habrá un reencuentro. La imposibilidad de tener ese duelo te deja una heridita que, si no la curas, como en este caso, se queda ahí. Esta es, tal vez, la razón por la que me ha costado tanto encontrar mi sitio.

Ana Torroja ganó el Grammy Latino a la Excelencia Musical en 2023. / CEDIDA

P. Durante el tiempo que estuvieron juntos, ¿alguna vez se planteó dejar la banda?

R. No, jamás. Pensaba que sería para siempre. Había invertido el 100% en ella. De hecho, era tal mi implicación que, cuando publiqué mi primer álbum en solitario, mientras José hacía su ópera y Nacho grababa su disco instrumental, lo abandoné por el regreso de Mecano. Siempre pensé que era más importante que nosotros tres. Sin embargo, el proyecto no continuó. Y me dolió dejarlo así. Nunca imaginé que fuese a terminar.

P. ¿Ha vuelto a tener contacto con Nacho y José?

R. Sí, muy esporádico. De vez en cuando, nos decimos hola.

P. ¿Ha sufrido el edadismo en este sector? ¿Cambian las reglas cuando una mujer madura decide ser dueña de su carrera?

R. No, al contrario. Estoy en uno de los mejores momentos de mi trayectoria. Y no soy la única. Ahí están también Ana Belén y Luz Casal, entre otras. Seguimos en el ruedo.

P. Si mañana le ofrecieran resucitar Mecano, ¿aceptaría?

R. Diría que no, lo siento. Sólo lo haría si respetasen mi carrera en solitario. Tendría que compaginar las dos cosas.