Sijena en la encrucijada: ¿quién se encargará de desmontar y trasladar las pinturas?

El caso Sijena va camino de convertirse, más de una década después de irrumpir en los tribunales y enconarse en la trinchera política, en el gran dilema de la restitución. El pasado 13 de abril, la justicia fijó en 56 semanas el tiempo del que dispone el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) para devolver las pinturas murales de la sala capitular del Monasterio de Sijena al cenobio oscense. Aclarado el qué y el cuándo, falta por resolver el cómo y, sobre todo, el quién.

La complejidad técnica del proceso y lo delicado de una operación perfectamente viable o arriesgada y temeraria, según a quién se pregunte, siguen siendo los principales escollos para desencallar un conflicto que esta misma semana ha forzado al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, a mantener el equilibrio entre acatar la sentencia en firme que obliga a devolver los murales y alertar de los posibles riesgos de un traslado que la parte catalana siempre ha presentado como un suicidio patrimonial. "El día que alguien diga en un papel 'yo lo sé hacer', la jueza de Huesca le dará las llaves y yo le pondré todo el equipo. Pero, claro, tendrá que decir que se hace responsable. Esa es la clave", explicaba el pasado mes de diciembre el director del MNAC, Pepe Serra, en una entrevista con EL PERIÓDICO.

El último recurso del museo barcelonés, réplica de esta misma semana a la providencia de la magistrada que daba 56 semanas, 55 ya, para devolver las pinturas a Aragón, ahonda en esa idea y anticipa que la estrategia del MNAC podría ser ceder el liderazgo de la operación al Gobierno aragonés. Bien por omisión, agotando el plazo legal establecido por la jueza para ejecutar la sentencia, bien por acción, invitando a Aragón a tomar las riendas desde ya mismo.

Operación a cargo del MNAC

"Si en el momento actual, el Gobierno de Aragón y/o el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena disponen de los conocimientos técnicos necesarios, bien ellos mismos, bien terceros contratados por ellos, para cumplir en sus propios e íntegros términos la sentencia condenatoria, el MNAC, al amparo de lo prevenido en el artículo 706 LEC, manifiesta desde ya su conformidad a que sean las partes ejecutantes o terceros contratados por ellas quienes, a costa del MNAC, realicen los actos materiales conducentes a dicha ejecución", señalaba la representación legal del museo en su escrito al juzgado oscense. O, como ya aseguró Serra hace unos meses, "si Aragón quiere hacerlo, empezamos mañana mismo". "Ellos dirán que yo estoy condenado a hacerlo, y tienen razón, pero es que a mí se me rompe seguro", aclaró el director del MNAC a este diario.

El director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui / FE

Esta misma semana, el director general de Cultura de la Junta de Aragón, Pedro Olloqui, ha tildado de "surrealista" que el MNAC alegue que "saben lo que la jueza les ordena, pero no saben cómo hacerlo", lo que quizá significa que los técnicos aragoneses sí que saben cómo manejar sin riesgo una capa de pintura calcinada de 4 micras y más de 800 años de antigüedad, serrar 5.000 clavos de soporte, evitar los 700 puntos críticos detectados por los técnicos y repetir toda la operación a la inversa para restituir los murales a la sala capitular. "Nosotros tenemos técnicos y restauradores, pero no ingenieros de pintura mural. Y una operación como esta no se ha hecho en ningún sitio", insistía Serra.

Olloqui, para quien el recurso del MNAC es "una última bala perdida para intentar dilatar el proceso", defiende que todas las sentencias señalan la viabilidad del traslado e insta al museo a ponerse "a trabajar". "No saben cómo hacer que las pinturas vuelvan a Sijena, que recorran esos pocos kilómetros que separan el MNAC de Sijena, pero las han mandado a Nueva York", dijo en referencia a unas idas y venidas que ya se han demostrado puntuales y fragmentarias.

A cuenta de la viabilidad técnica del traslado, el museo barcelonés lamentaba en su recurso de reposición que la magistrada oscense ha ignorado sistemáticamente todas las pruebas periciales presentadas, una batería de informes que incluía un mapa de alteraciones en las pinturas murales, el análisis de las concentraciones microbiológicas en la superficie, un informe del ICCROM, así como diferentes escritos técnicos y periciales a cargo de la experta Simona Sajeva. "Esas pruebas periciales trataban de justificar nuestra afirmación de la incapacidad técnica del MNAC para llevar a cabo la retirada (desmontaje) y el traslado de las pinturas murales objeto de la presente ejecución por el riesgo de daños irreparables que dicha operación verosímilmente supone debido a la extrema fragilidad y los daños irreversibles que por esa razón pueden padecer, de manera altamente probable, en las arduas y complicadas actuaciones necesarias para el cumplimiento del título ejecutivo", resumía el museo.

Los técnicos de Aragón estudiaron el pasado verano las pinturas profanas / EFE

El futuro de las pinturas profanas

Más dilemas. Olloqui considera un "menosprecio hacia lo aragonés" que el MNAC demande detalles relativos al remontaje de las pinturas en la sala capitular, pero el museo catalán sostiene que "no es posible fragmentar los aproximadamente 132 metros cuadrados de que constan las pinturas sin saber previamente en qué partes concretas van a ser colocados todos y cada uno de los trozos resultantes de dicha fragmentación". Como ya dijo en su día Serra, "a ver quién se responsabiliza de cortar esto en 72 trozos si con una aguja de cirujano quieres tomar una micromuestra y se te cae un trozo del tamaño de un tapón".

Sí que avanzan según lo previsto los trabajos relativos a las llamadas pinturas profanas de Sijena, conjunto menos frágil que se exhibe en la sala 17 del MNAC y que se prepara para abandonar el museo ahora que el proceso de licitación ha entrado en su fase final. Una única empresa, Sit Proyectos, Diseño y Conservación, ha presentado oferta por valor de 51.659,74 euros para asumir la desinstalación, embalaje, transporte y desembalaje de las obras.

El presupuesto base de la licitación era de 67.377,80 euros, IVA no incluido. La firma, especializada en el trasporte de obras de arte y colaboradora habitual de museos barceloneses como el MNAC o el Macba, se ha encargado de traslados tan llamativos como los del Templo de Debod o el Museo del Ejército. En los próximos días se estudiará la documentación previa requerida y se formalizará la adjudicación del contrato.