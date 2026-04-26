¿Cuándo salen a la venta las entradas para el concierto de Karol G en Barcelona? Fecha, precios y dónde comprar

La cantante Carolina Giraldo, artísticamente conocida como Karol G, ha sido noticia hace tan solo unos días durante el Festival de Coachella en Los Ángeles (Estados Unidos).

Karol G ha sido la primera artista latina en encabezar el cartel de este festival, con una actuación que celebraba su cultura y la de Latinoamérica unida, hecho que recuerda a la actuación que dio Bad Bunny en la Super Bowl el pasado febrero.

Una gira durante un año

Pero esto no es todo: este martes día 21 la cantante de origen colombiano ha presentado su nueva gira 'Viajando por el mundo Tropitour'. Karol G no se cansa de hacer historia, porque con esta gira será la primera artista latina en llevar "una gira de estadios por Europa dentro de un tour de alcance mundial", sin participar en festivales musicales, según anuncia la web de venta de entradas Ticketmaster.

La artista ha confirmado un total de 39 conciertos. El primero empezará el 24 de julio de este año en Chicago (Estados Unidos) y el último terminará el mismo día del año siguiente, 2027, en Milán (Italia).

El 'Tropitour' pasa por España

Entre todos estos, España es uno de los países donde Karol G regresará tras su último concierto en el Santiago Bernabéu de Madrid, en julio de 2024. La cantante pasará primero por el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona el 3 de junio de 2027, para luego llegar a La Cartuja de Sevilla el 11 y terminar su recorrido por el país en el Riyadh Metropolitano de Madrid el 24.

El día 29, a las 10 horas, se abrirá una preventa de entradas para las personas que se hayan registrado previamente en la web de Live Nation. La venta general empezará a la misma hora del día siguiente.

La web de Ticketmaster también abrirá la venta general en la misma fecha y hora, aunque la preventa en este caso será el 27 a las 10 horas, para todos aquellos que se hayan registrado previamente. Este registro deberá hacerse antes de las 16 horas del día 24.

¿Y los precios?

Los precios de las entradas van desde los 70,50 euros para grada hasta los 285,50 euros para paquetes VIP. Live Nation especifica que el precio incluye los gastos de gestión y los impuestos que se puedan aplicar; sin embargo, Ticketmaster aplica un cargo de dos euros por transacción y compra que no está incluido en el precio.

Además, una parte de los ingresos de la venta de entradas se donará a la Fundación Con Cora, una organización fundada por Karol G en 2022 sin ánimo de lucro que se dedica a empoderar mujeres y niñas en situaciones vulnerables o desfavorecidas.

Mejor Artista del Año

El álbum ‘Tropicoqueta’ de la artista colombiana debutó el número uno en el ránking de ‘Top Latin Albums’ de Billboard y también recibió el galardón a la Artista del Año Femenina en 2025. Karol G ya había consolidado su posición en 2024 con su premio Grammy al Mejor Álbum de Música Urbana, por su álbum ‘Mañana será bonito’, convirtiéndose así en la primera mujer a ganar dos Latin Grammy.

De esta forma, Carolina Giraldo es actualmente una de las figuras más influyentes de la música urbana y latina contemporánea.