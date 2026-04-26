Adiós a Günther Pichler, fundador del Cuarteto Alban Berg

El violinista y director austríaco Günter Pichler, fundador del legendario Cuarteto Alban Berg y profesor de la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid, ha muerto a los 85 años de edad, informó este domingo la agencia austríaca APA.

Lamentando la "pérdida de una personalidad genial", el responsable de la Filarmónica de Viena, Daniel Froschauer, confirmó a APA que el músico falleció el pasado viernes en un accidente de tráfico cerca de Viena, tal y como había informado previamente el diario vienés Die Presse. La Filarmónica de Viena está "profundamente consternada por la pérdida de una personalidad musical genial, con quien existía un largo y profundo vínculo artístico. Era uno de los nuestros, nuestros pensamientos están con su familia", declaró Froschauer como ha recogido la agencia EFE. El mundo de la música llora su pérdida.

Nacido en 1940 en la ciudad tirolesa de Kufstein, en el oeste de Austria, Pichler ya era a los 18 años concertino de la Sinfónica de Viena y tres años después pasó a ocupar la misma posición en la Filarmónica de Viena, nombrado por el maestro Herbert von Karajan (1908-1989). En 1955 comenzó sus estudios en la Universidad de Música y Artes Escénicas de Viena, donde empezó a ejercer como profesor en 1963.

Entre 1993 y 2012 también enseñó en la Escuela Superior de Música de Colonia (Alemania) y desde 2007 impartía clases en la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid, donde era director del departamento de cuerda del Instituto Internacional de Cámara.

Un referente

En 1970 fundó el Cuarteto Alban Berg, que se convirtió rápidamente, bajo su dirección, en uno de los más prestigiosos a nivel mundial. Fue una de las formaciones de cámara más destacadas de finales del siglo XX y principios del XXI que se disolvió en 2008. Como él mismo explicaba: "Viena, cuna de la música de cámara, debía convertirse en el hogar de un nuevo cuarteto de cuerda vienés de la más alta calidad y con reconocimiento internacional".

El conjunto estaba formado originalmente por Pichler como primer violín, Klaus Maetzl, como segundo violín; Hatto Beyerle, viola y Valentin Erben, violonchelo. Este último y Pichler eran los únicos miembros que se mantuvieron hasta el final en el conjunto. Grabaron más 70 discos que abarcó de la música clásica a la contemporánea. Colaboraron con artistas como Sabine Meyer, Elisabeth Leonskaja, Alfred Brendel, Rudolf Buchbinder y Philippe Entremont. Difundir la música de su tiempo era uno de sus objetivos. Sus premiadas grabaciones fueron alabadas por compositores entre los que se encuentran Berio, Schnittke, Lutoslawski y Bourlez.

Además de su labor en el cuarteto, Pichler, que entre sus numerosas distinciones obtuvo la Gran Condecoración de Honor de la República de Austria también se desarrolló como director de orquesta. El músico capitaneó y colaboró con numerosas orquestas, tanto en Europa como Asia.