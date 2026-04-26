Los espectáculos de la Semana Medieval de Montblanc agotan localidades

La capital de la Conca de Barberà ha vuelto a triunfar en su regreso al pasado con la 39ª edición de la Semana Medieval de Montblanc. La propuesta ha agotado entradas de los espectáculos del segundo fin de semana y ha llenado de bullicio la villa. La organización califica de "excepcional" el recibimiento del público y celebra la acogida de novedades como las actuaciones de creación propia. "Cada año apostamos más por esto. Nos ayuda a que las personas creadoras de este evento inviten a la gente de su entorno para participar. Y aquí es hacia dónde vamos", ha dicho Maties Martí, presidente de la Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi. Más de 1.200 vecinos se implican este viaje al pasado que el próximo año cumplirá 40 años de historia con la mirada puesta en la ruta europea de Sant Jordi.

Pese a que la entidad no contabiliza cuanta gente ha visitado la villa en las dos últimas semanas, sí ha señalado que se han vendido unas 7.600 entradas durante estos días. Además, todos los espectáculos de pago celebrados este sábado y el domingo han colgado el cartel de completo. Todo ello para revivir la leyenda de Sant Jordi en cada rincón de la villa.

La organización lleva años promoviendo actividades repartidas por la ciudad, para favorecer el paso de los asistentes y esparcir la fiesta por todas partes. "Creemos que está funcionando y continuaremos trabajando día a día para poder lograr que la gente no sólo circule por la calle Major, sino que se mueva por las diferentes vías de la villa", ha explicado a ACN el presidente de la Asociación Medieval de la Leyenda de Sant Jordi, Maties Martí.

Más visitantes

La gran afluencia de gente es una de las cuestiones que se han puesto sobre la mesa de cara al futuro. "Cada vez hay más gente y la fiesta se está haciendo mucho mayor. Supongo que todo irá para bien, creo que la gente del pueblo que ama la fiesta hará que continúe", ha aseverado Marta Folch. Belén González también lleva décadas participando de forma activa en este viaje al pasado. "Lo vivimos desde pequeñitos, nos hace mucha gracia y es un orgullo poder participar. Nos emocionamos y se nos pone la piel de gallina", detallaron. Otros, como el carpintero Marcos Pizarro, ven en la fiesta una oportunidad para mostrar el oficio a los más jóvenes utilizando herramientas propias de la Edad Media. Este vecino de Albinyana también siente la fiesta como propia. Él lleva más de diez años demostrándolo junto a la muralla de Sant Jordi.

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El próximo año, la Semana Medieval de Montblanc celebrará 40 años de historia. A la espera de conocer más detalles sobre la próxima edición, la organización pone la mirada en la asamblea constituyente de la Asociación Europea de la Ruta de Sant Jordi que acogerá la capital de la Conca de Barberà.