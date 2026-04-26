Susto en África
Una docena de programadores musicales españoles confinados en un hotel de Mali a raíz de una ola de ataques y explosiones
Judith Llimós, directora del Guitar BCN, confirma que todos están bien y esperan salir pronto del país
ACN
Una docena de programadores musicales de distintos puntos del Estado están confinados a un hotel en Bamako (Mali) a raíz de una ola de explosiones y ataques que vive el país en los últimos días. Entre ellos, se encuentra la directora del Guitar BCN, Judith Llimós, quien ha confirmado al ACN que "están todos bien" y que la embajada española les está ayudando. "Ayer estuvimos todo el día encerrados en el hotel", detalló. La madrugada del sábado, alrededor de las 5, escucharon una explosión y desde entonces que están confinados en el hotel. Explica que también han vivido cortes puntuales de electricidad pero de poca duración. "Un buen susto", afirma.
La previsión es poder regresar en avión a Barcelona lo antes posible, afirma. "Vino el embajador a vernos (...) y esta noche viajaremos a Casablanca, pasaremos muchas horas", detalla.
Los programadores se encontraban estos días en Malí por un proyecto con Casa África que permite escoger a las mejores formaciones musicales del país para llevarlos después a festivales en España, con la colaboración de la embajada española que tramita sus visados.
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