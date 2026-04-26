Charlotte De Witte, la DJ que hace añicos el techo de cristal

Poner a bailar a 20.000 personas en el corazón de Génova con una versión techno de ‘NUEVAYoL’, de Bad Bunny, ha sido la última proeza de Charlotte de Witte (Gante, 1992), una mujer que ha venido a demostrar que el techo de cristal está para hacerlo añicos. Comenzó pinchando en locales subterráneos de Gante haciéndose llamar ‘Raving George’ para que la contratasen y tener la oportunidad de ser juzgada solo por su música. En 2015 abandonó su alías masculino -“es hora de dejar de esconderse. Esta soy yo", sentenció en su Instagram- y desde entonces su ascenso ha sido imparable. No falla en las listas de los DJ mejor pagados del mundo y además es productora musical con su sello KNTXT, desde donde lanza sus propios temas y de artistas afines. El próximo 19 de junio pinchará en el Sónar, donde ya presentó en 2024 su espectáculo conceptual ‘Overdrive’, techno duro con un impresionante despliegue visual. Esta vez promete otra actuación memorable en Barcelona tras lanzar su álbum debut, titulado ‘Charlotte de Witte’.

“Una fuerza de la naturaleza del techno, de Bélgica”, según se define en su web, ni la pandemia consiguió que parase. Sin festivales ni discotecas, se lanzó a hacer sesiones de 'streaming', como la que realizó desde el castillo de Gravensteen de su ciudad natal, y publicó varios EPs que pusieron banda sonora al confinamiento. También se centró en su faceta de productora y se aventuró en nuevos proyectos como el diseño de ropa deportiva de la mano de la marca belga 42I54. Además anunció su compromiso con el también DJ Enrico Sangiuliano en 2021. Durante la pandemia se consolidaron como pareja, también en lo profesional, lanzando ‘The Age Of Love Remix’, que alcanzó el puesto número uno en Beatport, y trabajando juntos bajo el apodo de ‘lockdown buddies’ (compañeros de confinamiento).

Ser madre

Tanta actividad tuvo sus frutos: según se reabrieron los festivales, Charlotte de Witte se convirtió en la primera mujer en cerrar el escenario principal del icónico Tomorrowland en 2022. El verano pasado volvió a hacer historia al ser el primer DJ, hombre o mujer, que abría y cerraba el escenario principal de Tomorrowland el mismo día. Mejor DJ del mundo por seis años consecutivos (2020-2025), según la revista británica 'DJ Mag', si aún le queda otro perjuicio por derribar es el de ser DJ y madre. Quiere tener hijos, ha declarado, y le frena el impacto que pueda tener en su carrera. Se sintió inspirada por Amelie Lens, otra reina de la música electrónica, que dio a luz a su primera hija en 2023 tras un embarazo en el que continuó actuando.

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Amante de los deportes, disfruta de la adrenalina del esquí alpino y también es una seguidora de la Fórmula 1 y los deportes de motor. Como es habitual en ella, supo monetizar sus pasiones lanzando el EP ‘Formula’, un disco de tres canciones que presentó realizando una transmisión en vivo desde el Autodromo Internazionale del Mugello en Italia, un circuito propiedad de Ferrari. Para mantener su ritmo de giras internacionales para ella es fundamental mantener un estilo de vida sano, si no no lo aguantaría, asegura. Una vez más, en contra del estereotipo.