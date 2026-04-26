El Jazz Day llena el centro de Barcelona con más de 20.000 asistentes

Barcelona se ha volcado este domingo con el Día Internacional del Jazz, en una jornada festiva que forma parte de la celebración del 60º aniversario del Festival de Jazz de Barcelona. Más de 20.000 personas, superando las cifras de otros años, han pasado por el 'Jazz Day', con conciertos organizados por la Fundació Barcelona Promoció.

El Paseo de Gràcia ha vuleto a convertirse en el club de jazz más bonito y el centro de la ciudad se ha llenado este domigo de música, ambiente y mucho jazz. El evento, coordinado por TheProject junto al festival, ha contado con un cartel de lujo y una atmósfera abierta que ha animado a público de todo tipo. La jornada ha arrancado con la actuación de Sunset Rhythm Kings, seguida por Quiet Colors, que han contado con un selecto grupo de invitados como la vocalista Thana Alexa, la cantante y trompetista Andrea Motis, el percusionista Aleix Tobias y el intérprete de dulcimer Max ZT, miembro de House of Waters.

El tercer concierto ha ofrecido sonidos afrocubanos de la mano de la pianista Glenda del E y su grupo Q-ban Mixology, en el que también ha participado su padre, Mayito del Monte, a la batería. Por su parte, Laura Simó & Ignasi Terraza Trio han rendido homenaje a una figura clave del jazz, Tete Montoliu, en un concierto que ha querido recordar al emblemático pianista catalán. El acto ha sido presentado por su hija, Núria Montoliu, junto al director artístico del festival, Joan Anton Cararach.

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Posteriormente, el escenario ha sido para el intérprete de kora Momi Maiga, al frente de su cuarteto, antes de culminar la jornada con una gran fiesta final protagonizada por La Vella Dixieland Big Reunion, acompañada por seis invitados de primer nivel: Ricard Gili, Namina, Irene Reig, Joan Mar Sauqué, Pablo Martín y Josep Traver.