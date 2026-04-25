Ringo Starr, a sus 85 años: "Algunos días siento que todo empezó ayer en Liverpool"

El músico británico y exbeatle, Ringo Starr ha hablado de su carrera y de su nuevo disco 'Long Long Road' en una entrevista con Javier del Pino en el programa 'A vivir que son dos días' de la Cadena SER. Su nuevo trabajo está marcado por la reflexión sobre su trayectoria vital y musical a los 85 años. El histórico integrante de The Beatles ha repasado sus inicios y ha recordado a sus compañeros de banda: "Algunos días siento que todo empezó ayer en Liverpool".

Ringo Starr ha reflexionado sobre sus años en el grupo británico y ha subrayado la amistad que les unía: "Éramos amigos. De eso iba todo. Si estábamos en un hotel, solo teníamos dos habitaciones, compartíamos habitación… pero el caso es que siempre compartíamos". Además, ha contado algunas anécdotas personales, entre ellas su frustrado intento de emigrar a Estados Unidos, y ha hablado de su relación con Paul McCartney y del vínculo que sigue manteniendo con John Lennon y George Harrison: "John y George siguen muy presentes en mi vida".

Paz y amor

Durante la entrevista, el artista ha reivindicado el mensaje de “paz y amor” que ha marcado su carrera y su filosofía personal: "Yo creo de verdad en la paz y en el amor. Para mí empezó ahí, con los cuatro". Y ha recordado cómo ese espíritu se consolidó en los años sesenta: "Todo eso empezó a mediados de los sesenta, con los hippies en San Francisco". En esta línea, y preguntado sobre el consejo que le daría a su yo más joven, Starr ha resumido en una sola idea una filosofía que sigue guiando su vida: "Relájate. Creo verdaderamente que la paz y el amor es el único camino".

Sobre su nuevo álbum, con composiciones propias y piezas coescritas junto a Bruce Sugar, Starr ha explicado el origen de su título, 'Long Long Road': "He cumplido 85 años y siento que he recorrido un camino muy, muy largo que se me ha pasado volando". "Hace nada éramos cuatro chavales que tocaban en una banda en Liverpool…", ha añadido.