Celebrar el centenario de una ópera tan popular como ‘Turandot’, de Puccini, y hacerlo en la fecha exacta de la efeméride es un motivo de orgullo para el programador. En este caso no se trataba del Liceu ni de ningún teatro de ópera. Tampoco de un auditorio, porque la iniciativa ha sido de la Franz Schubert Filharmonia y de su director titular, Tomàs Grau. Según ha declarado el maestro, lo suyo con esta ópera fue un amor a primera vista cuando, siendo un niño, vio la obra en televisión. Y la noche del sábado consiguió lo que soñaba: dirigir la obra el 25 de abril de 2026, coincidiendo con el centenario del estreno de la ópera póstuma del genio italiano.

Puccini murió cuando estaba escribiendo el último acto de la obra, dejándola inacabada, por lo que suele utilizarse el final propuesto por un colaborador del compositor, Franco Alfano. El maestro había orquestado la partitura hasta la escena de la muerte de la esclava Liù, en el tercer acto. Para el dúo final entre Calaf y Turandot, el compositor dejó 36 páginas de bocetos, ideas y anotaciones. Tras un par de años de trabajo, con sus respectivas frustraciones, el mítico Arturo Toscanini aprobó el nuevo ‘finale’, estrenando la obra el 25 de abril de 1926 en el Teatro alla Scala de Milán. El éxito fue inmediato y ‘Turandot’ se ha convertido en una de las más programadas de las escritas en el siglo XX, estrechamente ligada al nuevo Liceu, ya que fue la ópera que lo inauguró.

En esta propuesta semiescenificada por el director de escena Jordi Gastó, se utilizó el escenario del Palau con inteligencia, con movimientos bien planteados, discretos y elegantes, así como el vestuario; también tuvo sus guiños ‘simpáticos’, como tirar del libro rojo de Mao como ley imperial.

Ovaciones en el centenario de ‘Turandot’ en el Palau / Martí E. Brenguer

La soprano Lianna Haroutounian fue una Turandot perfecta, poderosa, con agudos bien clavados (incluso los más demandantes) y sensibilidad para apianar, imponiéndose a la masa orquestal y coral con una voz bella y cargada de armónicos. Espléndida la Liù de la soprano Carolina López Moreno, de impecable línea vocal y gran dominio dramático del papel, imprimiendo pianísimos cristalinos, aunque el del agudo del ‘Signore, ascolta’ resultara irregular.

El tenor Xavier Moreno fue un Calaf suficiente, con todas las notas, sí, pero su emisión no siempre contó con la ayuda del maestro, que no dio tregua con el volumen orquestal. David Cervera cantó un Timur voluntarioso y Carles Pachon, Andrés Moreno y Marc Sala interpretaron a los ministros con sobrada solvencia (Pachon también ejerció de experto Mandarín), contando además con el gran Raúl Giménez en el rol del Emperador.

A todos ellos se unieron las educadas voces de los integrantes del Orfeó Català y del Cor Infantil de l’Orfeó Català, con un buen equilibrio en las cuerdas.

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La Franz Schubert Filharmonia se mostró entregada, concentrada, coloreada y siempre brillante, muy bien guiada por Tomàs Grau, a quien por momentos pareció traicionarle su pasión por la obra, dando demasiada caña a la orquesta y, a ratos, fagocitando incluso al Orfeó Català.