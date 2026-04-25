Barcelona Events Musicals (festival Cruïlla) cancela su gestión de El Molino por la incertidumbre en las obras de insonorización

El Molino volverá a interrumpir su programación a finales de junio y, esta vez, por un período indefinido, a causa de las obras de insonorización que la sala deberá afrontar para evitar molestias a los vecinos. La incertidumbre en torno a los trabajos a realizar, y a sus plazos, tiene consecuencias: Barcelona Events Musicals (BEM), la empresa (organizadora del festival Cruïlla) que se hizo cargo del local en 2024, tras salir vencedora del concurso público por cuatro años, renuncia a la concesión tras poco más de un año y medio de actividad, según ha podido saber este diario.

La sala de Poble Sec, propiedad del Ayuntamiento y que en esta nueva etapa comenzó a andar el 27 de octubre de 2024, ya tuvo que suspender los conciertos el pasado diciembre, después de que se registraran quejas de los vecinos, y en febrero volvió a abrir sus puertas reduciendo su programación a los fines de semana y en horarios más tempraneros (hasta las 23.00 horas). A la espera de que se concretara el calado y duración de las obras, Barcelona Events Musicals garantizó entonces la actividad hasta el verano.

El alcalde Jaume Collboni presenta la nueva actividad de la sala El Molino en el Poble Sec en septiembre de 2024. / Jordi Cotrina / EPC

Fuentes de BEM confirman ahora a este diario que la promotora cancelará la concesión que obtuvo en junio de 2024. La razón aducida es el horizonte incierto que representan las obras a realizar. La agenda actual de El Molino contempla 14 espectáculos y el último será el de Oye Sherman y Andrés Fajngold, el 27 de junio. Barcelona Events Musicals dejará de gestionar la sala a partir del 1 de julio.

Historial de incidencias

Este fin de ciclo representa un nuevo revés para un local que arrastra un desafortunado historial de incidencias en su era moderna. Inaugurado en 1898, cerró sus puertas en 1997 para reabrir en 2010, después de inspirar una campaña ciudadana, ‘Salvem El Molino’. Se sometió a una reforma integral, firmada por BOPBAA Arquitectos, de la que quedó poco más que la fachada. El proyecto corrió a cargo por la empresa Ociopuro, que afrontó luego dificultades económicas y acabó presentando concurso de acreedores. En 2021, el Ayuntamiento compró el local en 2021 por 6,2 millones de euros, alegando que era el modo de evitar que cayera en manos de fondos buitre.

Primer concierto de la nueva etapa de El Molino, de Kahil ElZabar Ethnic Heritage Ensemble, el 1 de noviembre de 2024. / FERRAN SENDRA

La entrada de BEM representó una revitalización radical de El Molino, convertido en un escenario abierto a las músicas de pequeño formato e incluyendo restauración, inspirándose en los neoyorkinos Cotton Club y Blue Note. Con la dirección artística de Víctor Partido, ha acogido propuestas de jazz, flamenco, músicas latinas y de autor, y pop alternativo, así como ‘stand up comedy’.

Entre los artistas que han actuado en este tiempo figuran nombres internacionales de prestigio como Calexico, Eliane Elias, Richard Bona, Kenny Barron Trio, Fatoumata Diawara y Micah P. Hinson. En muchos casos, BEM asumió tensiones en su plan de negocio dado el caché de algunos de esos artistas y las limitaciones del aforo, de solo 250 personas.

El pasado enero, Jordi Herreruela, director de Barcelona Events Musicals, explicaba a este diario que las quejas de los vecinos comenzaron a advertirse un mes o mes y medio después de la apertura. La sala redujo a partir de entonces la actividad y acotó los horarios. Las molestias por razones acústicas han entrado desde hace un tiempo en la conversación social, y corresponderá ahora al Ayuntamiento estudiar la viabilidad de la reforma.