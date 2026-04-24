Rosalía y el español en 'Euphoria': “Debería haberlo doblado ella”

Rosalía apareció por primera vez en 'Euphoria' combinando el inglés y el español, con su característico acento. La cantante participa en el segundo episodio de la serie de Sam Levinson interpretando a una de las chicas que trabaja en un bar de 'striptease', Magick. La bailarina, que tiene las ideas claras, discute con su jefe porque no se quiere quitar el collarín que lleva.

Aunque la artista interviene de forma fugaz en este episodio, su aparición ha dado de qué hablar. Algunos fans de la serie han destacado positivamente su actuación, pero otros se han sorprendido con el doblaje.

Rosalía pronuncia una frase mezclando el español y el inglés: “Bueno, pero es que tengo que llevarlo, 'do you understand'? Y si me mandan un detective privado, ¿qué hago?”. En el mundo del doblaje ha habido dos maneras distintas de resolver esta escena. En el caso del español latino, se mantuvo la voz de Rosalía en los fragmentos que ella hablaba en español y se dobló el resto de frases. “Cambia el acento cada cinco segundos”, aseguraban de forma crítica algunos internautas.

En cambio, en España, se grabó de nuevo toda la voz. Sin embargo esto no ha gustado a muchos fans de la cantante, ya que les choca escucharla con una voz que no es suya. “Debería haber doblado ella misma su voz”, recriminan algunos seguidores de la serie. Pero la realidad es que Rosalía no tiene formación de doblaje y es el argumento que han cogido algunos aficionados de la artista para defenderla.

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La cantante enseña frases en español

Ahora, HBO ha publicado un vídeo en redes de Rosalía traduciendo algunos de los fragmentos más virales de la serie al español: "Lecciones de español", tal como lo titula la plataforma. Así, la plataforma aprovecha la polémica para darle más visibilidad a la nueva temporada. Algunas de las escenas escogidas han sido el “I’ve never, ever been happier (Nunca, jamás he sido tan feliz)” de Cassie o “Are you talking to your mamma about me? (¿Le estás hablando a tu mamá de mi?)”, de Jules, frases que la cantante considera "icónicas".