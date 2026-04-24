Robe Iniesta incendia salas después de Robe Iniesta: un apasionado homenaje en Barnasants

Que Robe Iniesta era un artista que tuvo fans muy fans ya lo sabíamos, pero no pasa todos los días que las entradas de un concierto se agoten sin que se anuncie quién va actuar. Así fue este viernes en L’Aliança de Poble Nou, donde el público que ocupó las 800 y pico localidades tuvo suficiente con saber que se iba a homenajear a Robe, y que el sarao lo organizaba Barnasants, para moverse y pasar por taquilla y así celebrar y compartir las canciones del que fuera timonel de Extremoduro, fallecido el pasado 10 de diciembre a los 63 años.

Alta motivación en la sala, sí, visible cuando el público arrancó a cantar ‘Amor castúo’ nada más insinuarse el inicio de la canción por parte de Marcos Deker, el director artístico de ‘Barnasants canta Robe’. Al frente de un competente quinteto, Deker procedió a ceder el micro a los sucesivos invitados. Se trataba de disfrutar de un repertorio de leyenda y el sustento rockero fue sólido desde el arranque: de la aceleración de ‘Golfa’, pilotada por Nerea Bruixa, a los recovecos de ‘Dulce introducción al caos’, recorridos por Erxart Casas, cantante “apadrinada por Pi de la Serra”, como la presentó Deker (es la hija del que fuera su guitarrista, el desaparecido Amadeu Casas).

Concierto-homenaje a Robe (Extremoduro).público en el concierto de homenaje a Robe Iniesta (Barnasants), este viernes en el Casino Aliança del Poblenou. / Barnasants

La banda base aseguró la cohesión a medida que desfilaban Irene Cortés (‘Nada que perder’, del Robe solista), el poeta Iñaki Nazabal (que recitó fragmentos de ‘Salir’) y un rugiente Joanjo Bosk (en ‘Deltoya’). Meritxell Gené imprimió su temperamento a ‘Si te vas’, y fue mayúscula la sorpresa cuando apareció “el tío que se ponía a cantar cuando a Robe se le olvidaban las canciones”, que no era otro que Mon Sogas (bajista de Extremoduro entre 1993 y 1998). Puro espíritu Robe, de primera mano, en los intensos asaltos a ‘So payaso’ y ‘Decidí’.

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Hubo sabrosos rastros de melisma sureño con Raquel Lúa (arrolladora en ‘La canción más triste’), el pellizco poético de Sergi Carbonell (el exteclista de Txarango, en ‘La vereda en la puerta de atrás’) y un exaltado ‘Jesucristo García’ espoleado por Lucas Masciano y cantado por toda L’Aliança. Clímax que la familia completa, reunida en escena, remató con ‘Ama, ama, ama y ensancha el alma’, clamando por “volar libre al sol y al viento”. Quedó claro que Robe, la sola mención a su nombre, sigue llenando salas después de Robe, y más difícil si cabe, incendiándolas.