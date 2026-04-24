Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OTANEl PentágonoEncuesta CISLince ibéricoBegoña GómezFelipe VIAemetERE LimakGuerra IránLa meta invisibleMago PopLibros Sant JordiAnisakisAlergiasLobos
instagramlinkedin

Música

Protección Civil de Catalunya da luz verde a los conciertos de Bad Bunny y El Último de la Fila

La Comisión de Protección Civil de Catalunya ha homologado este viernes 131 planes de autoprotección, entre los que se encuentran los de eventos masivos y centros de gran afluencia.

Bad Bunny en la NFL Super Bowl.

Bad Bunny en la NFL Super Bowl. / Julio Cortez / AP

Europa Press

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Comissió d'Autoprotecció de la Comissió de Protección Civil de Catalunya ha homologado este viernes 27 planes de autoprotección (PAU), entre ellos los de los concierto de Bad Bunny y El Úlimo de la Fila, además del Festival Cap Roig en Palafrugell (Girona) y la discoteca Cocoa de Mataró (Barcelona).

En un comunicado, Protección Civil informa de que este 2026 se han homologado un total de 131 PAU en las 4 comisiones que se han celebrado hasta el momento.

Noticias relacionadas y más

Entre los PAU homologados este viernes, también destacan los del Sincrotró ALBA de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), el edificio de TV3 en Sant Joan Despí (Barcelona), el de la Fira de Sabadell (Barcelona) y el del centre comercial Maremagnum de Barcelona.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El exdueño de Freixenet dedicará parte del dinero de la venta a impulsar sus propios vinos en Estados Unidos, México, Brasil e India
  2. Begoña Gómez sostiene con una pericial que podía dirigir la cátedra y buscar financiación pese a ser ajena a la Complutense
  3. Salut sancionará al Hospital de Sant Pau e investiga a Sant Joan de Déu por 'fallos' en la detección del bebé maltratado
  4. Lista provisional de los libros más vendidos de Sant Jordi 2026: Regina Rodríguez Sirvent, Eduardo Mendoza, Gil Pratsobrerroca y Fernando Aramburu
  5. Muere la actriz Nadia Farès después de una semana en coma tras sufrir un accidente en una piscina
  6. Los 2 puentes festivos en Barcelona antes de verano y un superpuente para quienes puedan cogerse días
  7. Un informe de la US Navy cifra en 278,7 millones de euros anuales el impacto de la base de Rota en la economía española
  8. Perdemos ventas, ganamos paz mental': así es el primer Sant Jordi de los floristas de Barcelona fuera de La Rambla

Protección Civil de Catalunya da luz verde a los conciertos de Bad Bunny y El Último de la Fila

Protección Civil de Catalunya da luz verde a los conciertos de Bad Bunny y El Último de la Fila

Arabia Saudí rompe su acuerdo financiero de 200 millones con la Met Opera por la guerra en Irán, según NYT

Arabia Saudí rompe su acuerdo financiero de 200 millones con la Met Opera por la guerra en Irán, según NYT

Marc Colell: "Muchos años antes de escribir ya me sentía escritor. En la vida, quizás solo hace falta estar convencido de algo"

Marc Colell: "Muchos años antes de escribir ya me sentía escritor. En la vida, quizás solo hace falta estar convencido de algo"

Un "mesiánico" Oliver Laxe habla de su próximo proyecto: "No sé si liarla mucho o muchísimo"

Un "mesiánico" Oliver Laxe habla de su próximo proyecto: "No sé si liarla mucho o muchísimo"

Natalia Lacunza: "Hay días que me apetece muchísimo hacerlo todo y hay otros días que me gustaría meterme bajo la tierra"

Natalia Lacunza: "Hay días que me apetece muchísimo hacerlo todo y hay otros días que me gustaría meterme bajo la tierra"

Caso Celeste Rivas: las canciones que incriminan al cantante d4vid con su asesinato

Caso Celeste Rivas: las canciones que incriminan al cantante d4vid con su asesinato

La noche blanca de 'abril' pone la guinda a otro Sant Jordi triunfal

La noche blanca de 'abril' pone la guinda a otro Sant Jordi triunfal

'abril', el suplemento literario de Prensa Ibérica, celebra Sant Jordi con una fiesta en el Dry Martini

'abril', el suplemento literario de Prensa Ibérica, celebra Sant Jordi con una fiesta en el Dry Martini