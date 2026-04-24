Natalia Lacunza: "Hay días que me apetece muchísimo hacerlo todo y hay otros días que me gustaría meterme bajo la tierra"

Natalia Lacunza (Pamplona, 1999) se mueve entre muchos mundos y encaja perfectamente en cada uno de ellos. La cantante asegura no poder escoger entre los conciertos en salas y las fiestas mayores, pero tampoco se decanta por las baladas o la música experimental. Lacunza crea en una versatilidad que da sentido a su proyecto y que ha ido avanzando con los años de carrera. "No puedo elegir porque me gustan mucho facetas muy diferentes", resume la artista.

Tras publicar su último proyecto, 'N2STAL5IA' (Universal, 2025), en noviembre, la prueba de fuego del álbum llegó con la gira de salas: "Ha sido el mejor momento, de sentir las canciones con el público y ver que les han gustado". Lacunza empezó este pequeño tour en enero y el sábado 25 de abril inicia la segunda fase: fiestas y festivales. De hecho, la cantante empezará este fragmento de la gira el sábado 25 en las Fiestas de Primavera de L'Hospitalet de Llobregat. "Las salas son muy íntimas y emocionantes, pero en los festivales tienes la oportunidad de verte con otros artistas y también tiene su gracia", asegura dentro de su dualidad interior.

En la puesta en escena, igual que en la portada del álbum, Lacunza remarca la importancia de los símbolos y elementos visuales. En este caso, resalta el color azul del sofá que se sitúa en el centro del escenario: "'N2STAL5IA' es un álbum que está atascado un poco en el pasado, que habla mucho de esa sensación y el azul es el color de la melancolía por excelencia". En este sentido, asegura que "cada proyecto tiene su propio lenguaje y detalles", por lo que juega un poco con la sinestesia, la capacidad de otorgar colores y características a ciertos elementos.

MADRID, 04/04/2026.- La cantante y compositora Natali Lacunza posa a su llegada al concierto de la cantante Rosalia, este sábado en el Movistar Arena de Madrid. EFE / Daniel González / Daniel Gonzalez / EFE

El paso previo al directo

Lacunza asegura que se siente "más segura en el escenario que en el estudio": "Los días buenos son increíbles, pero los malos se pasan fatal", argumenta. Sin embargo, explica también que disfruta del estudio, pero inicia este proceso sin pretensiones y entendiéndolo como un "espacio de libertad": "Hay que ir sin ningún tipo de expectativa: no pretender hacer el 'hit' de tu vida, ni de hacer un álbum así como: 'Venga, voy a hacerlo todo desde cero'".

Así, salen ideas como las voces en 'SABES QUÉ???', uno de sus temas favoritos del álbum, en el que sus amigas corean "N-A-ta-lia". Esta propuesta empezó como una manera de expresar la "voz taladradora de tu cabeza, de la exigencia y las pegas", pero terminó significando justo lo contrario: "Es el coro de las amigas que te sacan precisamente de ese bucle", detalla.

Una vez se publica un álbum, no lo vuelve a escuchar, entre otros motivos para no sobre pensarlo: "Lo hecho, hecho está y creo que no hay que darle demasiadas vueltas". Sin embargo, siempre queda algún margen de mejora o de cambio en los conciertos: "Si quiero cambiar algo, en el directo se pueden hacer cosas", apunta la cantautora.

Un ‘Apego Feroz’ con la música

"Hay días que me apetece muchísimo hacerlo todo y hay otros días que me gustaría meterme bajo la tierra". En esta dicotomía se resume su relación con la industria musical: entre la "pasión" y los "dolores de cabeza". "A veces pienso: 'Madre mía, no podría haber sido yo carpintera'". A esta constante contradicción se le une el síndrome del impostor, esa voz interior que niega las capacidades personales: "Creo que todas las mujeres peleamos contra ello, cuando realmente somos mil veces más capaces de lo que nosotras mismas nos creemos", relata la cantante.

En este sentido, Lacunza toma su inspiración eminentemente de mujeres. Desde FKA twigs a Lady Gaga, pasando por Sylvia Plath y Caroline Polachek: "Ojalá pudiera tener un 5% de la visión, del talento, de la fuerza que ellas tuvieron y tienen", resalta.

"A veces pienso: 'Madre mía, no podría haber sido yo carpintera'"

Echar la mirada atrás

Lacunza salió de Operación Triunfo en 2018 y no reniega de ello: "Soy lo que soy por todas las cosas que he hecho". Pero también explica que el público "se ha ido ampliando y cambiando desde entonces".

Ahora, ve sus primeros proyectos con cariño y asegura que, aunque haya canciones que "no volvería a hacer", le gustan: "Creo que siempre ha habido algo bonito. Yo respeto todo lo que he hecho".

Y con la mirada puesta al presente de nuevo, Lacunza ha lanzado una nueva colaboración este viernes 24 de abril: 'Placer de vivir', junto a Gara Durán, por quien siente una gran admiración. "Es increíble, súper transparente y natural. Es una de mis suertes haberla conocido", relata con ilusión. El tema, que se toma un aire veraniego, contrasta con la emotividad y la introspección de 'N2STAL5IA' para dar paso a observar la parte más positiva del día a día.