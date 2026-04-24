'La isla de Amrum', de Faith Akin, elegida mejor película del BCN Film Fest 2026

'La isla de Amrum', del director alemán de origen turco Faith Akin, ha sido elegida la mejor película de la décima edición del BCN Film Fest, un certamen que este viernes llega a su fin, después de nueve días y 90 filmes, con la proyección de 'Asesinato en la tercera planta', del francés Rémy Bezançon. En el palmarés de la muestra destacan también la producción noruega 'Solomamma’, de Janicke Askevold, que ha cosechado tres premios, y la película italiana 'Primavera', de Damiano Michieletto, con dos galardones.

Drama histórico protagonizado por Diane Kruger y el joven Jasper Billerbeck (que ha obtenido una mención del jurado en el apartado interpretativo), 'La isla de Amrum' transcurre durante la primavera de 1945, en los últimos días de la segunda guerra mundial, y relata el difícil camino hacia la madurez de un chico de 12 años que, ante la ausencia del padre, se ve obligado a asumir responsabilidades propias de un adulto. El director Faith Akin estuvo en Barcelona el pasado fin de semana para presentar la película.

También ha pasado por la capital catalana Damiano Michieletto, ganador del premio a la mejor dirección por 'Primavera', una ópera prima basada en la novela de Tiziano Scarpa 'Stabat Mater' que se centra en la relación entre el compositor Antonio Vivaldi y una talentosa violinista de 20 años confinada en un orfanato. El filme ha sido distinguido también con el premio al mejor montaje.

Otro título que sale claramente triunfador de este BCN Film Fest 2026 es 'Solomamma', un drama noruego sobre la maternidad que explica la historia de una periodista de 40 años que descubre accidentalmente la identidad del donante de esperma del que ha quedado embarazada y decide conocerlo. La película ha merecido los galardones a la mejor actriz (Lisa Loven Kongsli) y el mejor guion y el Premio de la Crítica.

23.000 espectadores

Completan el palmarés el premio al mejor actor para Reda Kateb (por su interpretación de un falsificador polaco en 'La copia perfecta'), el premio a la mejor música para Belén A. Doraste por su trabajo en el documental de Isabel Fernández 'Por qué no escribo nada' y el premio al mejor cortometraje para 'Hi ha un forat a terra', de Harper.

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El BCN Film Fest cierra su décima edición con más de 23.000 espectadores y un balance que ha colmado las expectativas del equipo organizador. "Estamos muy satisfechos -asegura Conxita Casanovas, directora de la muestra-. Es espectacular comprobar la respuesta entusiasta del público ante el gran esfuerzo de programación de un festival inspirador y plenamente arraigado en la ciudad y en su calendario".