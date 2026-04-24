El hijo de Rob Reiner se sincera tras el asesinato de sus padres: "Todavía me despierto cada mañana intentando convencerme de que no, no es un sueño. Esta es mi peor pesadilla"

Han pasado cuatro meses desde el horrendo asesinato de Rob Reiner y esposa Michele Singer a manos de su hijo, un joven con problemas mentales. El suceso conmocionó a Hollywood, donde el matrimonio era muy querido y fue un golpe para todo el mundo del cine perder al director de 'La princesa prometida', 'Misery' o 'Cuando Harry encontró a Sally'. El próximo 29 de abril el acusado, Nick, se sentará en los tribunales. A una semana de que uno de sus hijos, Jake, cumple 34 años, el primogénito ha escrito una larga carta en Substack en el que habla abiertamente de cómo el trágico suceso ha cambiado su vida y del estado de shock en el que todavía se encuentra.

Este es el texto de la emotiva misiva, titulada 'Mom and Dad'.

"La tarde del 14 de diciembre, me encontraba en Union Station en un homenaje a la vida de uno de mis mejores amigos, Christian Anderson, quien falleció en octubre. En ese preciso instante, recibí una llamada de mi hermana Romy diciéndome que nuestro padre había muerto. Minutos después, me volvió a llamar para decirme que nuestra madre también había fallecido.

El viaje de 45 minutos en Lyft desde el centro hasta el oeste de la ciudad fue insoportable. Mi mundo, tal como lo conocía, se había derrumbado. Estaba en estado de shock. Lo único en lo que podía pensar era en que necesitaba llegar a la casa de mi infancia. Necesitaba reunirme con mi hermana. Necesitaba comprender qué demonios había sucedido.

Alan Jackson, el exabogado de Nick Reiner, acusado de matar a sus padres, el cineasta de Rob Reiner y Michele Singer. / LAP / AP

Esta es mi historia. Romy contará la suya a su manera y a su debido tiempo.

Ese día me arrebataron tantas cosas. Mis padres no estarán en mi boda, no podrán tener en brazos a su futuro nieto y no podrán verme alcanzar el éxito profesional que aún persigo. Me rompe el corazón y me enfurece a la vez.

Nada te prepara para lo que se siente al perder a ambos padres al mismo tiempo. Es demasiado devastador para comprenderlo. Todavía me despierto cada mañana intentando convencerme de que no, no es un sueño. Esta es mi peor pesadilla.

Ni siquiera puedo empezar a ponerme en el lugar de mis padres, pero algo que siempre me viene a la mente es el miedo que debieron sentir. Eran las últimas personas en el mundo que merecían lo que les pasó. Merecían ser amados, merecían ser respetados y, sobre todo, merecían ser apreciados por todo lo que dieron a los tres y al mundo.

El directo Rob Reiner, el pasado 24 de julio en la San Diego Comic Con. / EP

Deberían estar disfrutando del resto de sus vidas en paz, envejeciendo juntos. En cambio, eso les fue arrebatado, a mí, a Romy, y no pudimos hacer nada al respecto.

Para mí, mis padres son el centro de mi vida. Son mi guía, la base de quien soy como persona y las personas más generosas que he conocido. Mucha gente no tiene la suerte de tener los mejores padres, la mejor madre o el mejor padre, pero yo sí. El amor que me tienen a mí, a mi hermano y a mi hermana es verdaderamente incondicional. Y el amor que se tienen el uno al otro en su matrimonio es algo que siempre he admirado como el modelo de una relación exitosa.

Mi madre era mi confidente, y yo la suya. Podíamos hablar durante horas sobre quién nos preocupaba esa semana. Siempre que la llamaba y estaba ocupada o no tenía tiempo para hablar, me preguntaba: "¿Es solo una charla o es una emergencia?". Si no era una emergencia, siempre prometía devolverme la llamada más tarde, y nunca se olvidaba. Siempre que pasaba por un mal momento o tenía un problema complicado que resolver, recurría a su brillante perspectiva. Siempre sentí que me apoyaba. Heredé de ella mi intolerancia a las tonterías, y me encanta. Nunca tuvo miedo de decir la verdad. También era sensible y siempre se preocupaba por los demás antes que por sí misma.

Mi madre era muy graciosa y se quejaba constantemente de que nadie en la familia la consideraba así. Siempre me hacía reír cuando decía algo sarcástico, y nadie se daba cuenta porque sonaba tan sincero. Le encantaba reír, y yo siempre me sentía la persona más graciosa del mundo a su lado porque, cuando contaba un chiste malo, casi siempre era la única que se reía.

Para comprender plenamente lo que perdimos, mi madre era el motor, el pilar y el corazón de toda nuestra familia. Y no solo de la familia nuclear. Ella era la razón por la que pasábamos tiempo con la familia extendida. Era ella quien planeaba cada Día de Acción de Gracias, se quejaba cada año de lo mucho trabajo que era, juraba no volver a ser anfitriona y, acto seguido, lo organizaba al año siguiente. Era ella quien planeaba cada viaje que hacíamos en familia, y siempre lo hacía a la perfección. Tenía una pasión por la vida que muchos desearían tener.

Una de nuestras cosas favoritas era ir juntas a ver musicales. Nos encantaba especialmente Los Miserables, y nos asegurábamos de verla cada vez que llegaba a Los Ángeles. Solíamos reírnos juntas en el coche de vuelta a casa porque, de alguna manera, siempre olvidábamos partes de la trama cada vez que la veíamos. Ella iba en el asiento del copiloto diciendo: "¿19 años de cárcel por una barra de pan? ¿Esa es toda la historia?". A pesar de eso, algo que nunca olvidamos fueron las increíbles voces de los cantantes.

Mi madre fue quien me ayudó a mudarme a las residencias y apartamentos de la Universidad de Syracuse, y siguió ayudándome cuando empecé mi carrera en la radiodifusión. Su apoyo siempre fue incondicional, y siempre sentí cuánto me quería. Siento su presencia en todas partes, todos los días. La echo mucho de menos.

La forma en que mi papá se presentaba en público reflejaba a la perfección la maravillosa persona que era en casa. Era auténtico, apasionado, y su sentido del humor siempre ha sido el mío. Nuestra conexión se forjó a través del béisbol. Era el deporte favorito de mi abuelo, que luego heredó mi papá y después yo. Amamos a los Dodgers más que a nada. Fuimos a muchísimos partidos. Jamás volveré al Dodger Stadium sin sentir la presencia de mi papá y escuchar su voz explicándome por qué Shohei Ohtani nunca debería batear de primero.

Cuando era pequeño, lloraba desconsoladamente cuando los Dodgers perdían un partido de la temporada regular, y él me decía: "Hijo, tienes que darte cuenta, en algún momento, de que quedan 162 partidos. Todo va a estar bien". Me llevaba de viaje a ver béisbol todos los veranos desde que tenía unos 11 o 12 años, y al final llegamos a visitar todos los estadios de las Grandes Ligas.

Mi papá es mi héroe. Me encantaba cómo analizaba mis sueños y cómo sentía que podía hablar con él de cualquier cosa. Ningún tema era tabú. Cuando tenía una relación difícil, me animaba y me decía: "Tienes que reflexionar sobre qué te atrae de una persona así, y una vez que lo descubras y rompas ese patrón, encontrarás a la persona ideal para ti". Me enorgullece decir que la encontré en María, y estoy inmensamente agradecida de que haya tenido la oportunidad de conocer y querer a mis padres. Al igual que mi madre, mi padre también me apoyó en todo lo que quise hacer con mi vida. Estaba nerviosa cuando dejé la radio y la televisión para dedicarme a la actuación porque no sabía cómo reaccionaría. Supongo que debería haberlo sabido, porque lo único que siempre quiso fue que fuera feliz y que me apasionara mi trabajo. Ojalá hubiéramos podido trabajar juntos en un proyecto de principio a fin. Lo extraño muchísimo.

Soy plenamente consciente de que pude vivir experiencias increíbles, que la mayoría de la gente no tiene la oportunidad de vivir, gracias a quienes fueron mis padres. Pero cambiaría cada partido de los Dodgers, cada función de Broadway, cada vacación, con tal de poder pasar una hora más hablando con ellos y despedirme.

Cuando no se vive una tragedia como la que Romy y yo estamos viviendo, es difícil comprender la magnitud de lo horrible que ha sido todo esto. Como no eran tus padres, tal vez sea más fácil seguir adelante o incluso olvidar por un momento lo que sucedió ese día, pero para nosotros, es un dolor constante.

Cada día desde entonces ha sido terrible. Cada reunión, cada persona con la que hablamos, cada lágrima que derramamos, cada gesto que hacemos está relacionado con el asesinato de nuestros padres. En medio de intentar procesar el momento más devastador de nuestras vidas, el mundo exige reuniones, papeleo, decisiones y explicaciones; como si la documentación debiera preceder al duelo.

Mi objetivo al escribir esto es ofrecer una perspectiva. No solo para recordar lo que perdí, sino también para celebrar lo que mis padres significaron para mí.

Mucha gente me ha dicho: «No sé ni qué decir», y no los culpo. Si no estuviera en medio de esta pesadilla, yo tampoco sabría qué decir. Es demasiado específico. Demasiado oscuro.

Perdimos a más de la mitad de nuestra familia esa noche de la forma más violenta imaginable. Claro, cualquier pérdida de un padre es devastadora, pero nada se compara con perder a ambos al mismo tiempo y, encima, que tu hermano esté en el centro de todo. Es casi imposible de asimilar. Entiendo que la gente tenga preguntas sobre lo que pasó. Algunas de esas respuestas llegarán con el tiempo. Pero hay partes de esto que solo nos conciernen a nuestra familia, y mantenerlas en privado es la única manera de proteger lo poco que queda de algo que nos fue arrebatado.

¿Qué demonios le dices a alguien que está viviendo esta realidad?

La verdad es que no hay nada que decir.

Solo pido amor y compasión, los mismos principios por los que se regían mis padres"