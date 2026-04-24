"Me encantan las flores, pero regaladme un libro": Rosalía explica la tradición de Sant Jordi en Ámsterdam

"Me encantan las flores, pero regaladme un libro", Rosalía ha explicado al público de Ámsterdam la tradición de Sant Jordi, aunque con un sentimiento de pena por no celebrarlo cerca de su familia: “Hoy estoy un poco lejos y no les he podido dar la rosa en persona a mi madre y mi hermana”, aseguraba.

El Lux Tour tiene varios puntos álgidos en cuanto a la relación con el público y el preludio de 'Sauvignion Blanc' siempre es una oportunidad para hablar con los asistentes al concierto. En esta ocasión, la cantante no ha dejado pasar la oportunidad de explicar la tradición catalana: "En Sant Jordi regalas o recibes una flor o un libro. Es una cosa bastante especial para nosotros", señalaba la artista. Y así, aunque sin entrar en detalles sobre leyendas ni dragones, la artista explicaba esta tradición importante para ella y su familia.

Una rosa sobre el escenario

Sin embargo, el hecho de estar lejos de casa no ha impedido que la catalana reciba una rosa. Mientras la artista cantaba 'Can’t Take My Eyes Off You' delante de algunos fans que suben al escenario, uno de los asistentes le ofrecía una rosa de Sant Jordi. Rosalía, visiblemente emocionada, dejó de cantar durante unos instantes para agradecerle el gesto, mientras el resto del público gritaba emocionado. "Feliz Sant Jordi", gritaban algunas otras fans cuando la cantante recibía la flor.