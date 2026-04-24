Caso Celeste Rivas: las canciones que incriminan al cantante d4vid con su asesinato

Esta semana, el cantante d4vd se ha situado en el centro de la atención mediática tras ser detenido como presunto autor del asesinato de Celeste Rivas. Según las autoridades, podría enfrentarse a una pena de cadena perpetua o a la pena capital, aunque la fiscalía ha señalado que aún no ha decidido si solicitará la pena de muerte.

La situación ha generado un amplio debate en las redes sociales, donde parte de los usuarios han comenzado a vincular elementos de su obra musical con los hechos investigados. Mientras tanto, en su primera comparecencia ante el tribunal de Los Ángeles (California, EEUU), este lunes, 20 de abril, el cantante se ha declarado inocente.

El hallazgo del cuerpo

El 8 de septiembre de 2025, las autoridades fueron alertadas por un fuerte olor procedente del interior de un Tesla abandonado en un depósito de vehículos remolcados de Hollywood (Los Ángeles).

Cuando la policía llegó al lugar, inspeccionó el vehículo y abrió el maletero delantero, donde encontró varias bolsas con restos humanos; entre ellos, un torso, una cabeza y otras partes en estado avanzado de descomposición. El cuerpo mostraba graves signos de violencia, además de heridas producidas por un objeto punzante.

Poco después, la fiscalía identificó los restos como pertenecientes a Celeste Rivas Hernández, una joven de 14 años, e informó de que el vehículo estaba registrado a nombre del cantante d4vd (David Anthony Burke), de 21.

Cartel de desaparición de Celeste Rivas en California (EE.UU) / Oficina de Sheriff Riverside/Captura de pantalla

Bajo secreto de sumario

Celeste fue vista por última vez el 5 de abril de 2024, con 13 años, en la ciudad de Lake Elsinore (California). Según ha informado Matthew Rivas, hermano de la víctima, a la cadena de televisión NBC, cuando desapareció se dirigía al cine para ver al cantante.

Meses después, el 5 de agosto de 2025, d4vd inició su gira musical ‘Withered’ en California y, tras el hallazgo del cuerpo de Celeste, entonces aún sin identificar, mostró su disposición a cooperar con las autoridades.

No obstante, tras el registro de una de sus viviendas en Hollywood, el artista canceló todas las fechas de los conciertos de su gira, prevista en Estados Unidos y Europa.

El 21 de noviembre de 2025, a petición de la policía, el Departamento Forense del Condado de Los Ángeles recibió una orden judicial para restringir el acceso público a la información del caso. Según las citaciones del día de la primera comparecencia del cantante, la fiscalía solicitó que los familiares del artista declararan ante el jurado.

Estos documentos, que normalmente deberían permanecer sellados, bajo secreto de sumario, se hicieron públicos. Y el 16 de abril 2026, d4vd acabó siendo detenido por su presunta implicación en el asesinato de Celeste Rivas.

Las pruebas contra Burke

El fiscal del condado de Los Ángeles Nathan Hochman ha anunciado que el cantante se enfrenta a posibles cargos por asesinato en primer grado, así como por abuso sexual continuado de una menor y mutilación ilegal de restos humanos.

También ha señalado el posible móvil del crimen: “Cuando ella amenazó con exponer su conducta criminal y arruinar su carrera musical, Burke supuestamente la asesinó, descuartizó su cuerpo y lo introdujo en bolsas que colocó en el maletero delantero de su vehículo”.

Paralelamente, algunos internautas también han estado reuniendo pruebas y creando sus propias teorías a través de los contenidos publicados en Internet durante los últimos años. Aquí van seis de ellas:

‘Romantic Homicide’ es actualmente la canción más popular de d4vd. Publicada como sencillo el 8 de septiembre de 2022, un día después del cumpleaños de Celeste, entró en la lista ‘Billboard Hot 100’ y, en su primer año, acumuló millones de reproducciones y usos en TikTok.

La canción aborda el amor no correspondido y el sentimiento de haberlo dado todo por alguien que no lo valora, lo que lleva al deseo de ‘matar’ los sentimientos o la imagen de esa persona en su mente.

Frases como “In the back of my mind, you died, and I didn’t even cry” (en el fondo de mi mente moriste y ni siquiera lloré) o “In the back of my mind, I killed you, and I didn’t even regret it” (en el fondo de mi mente te maté y ni siquiera me arrepentí) han sido vinculadas por muchos con el caso.

Cuando se encontró el cuerpo mutilado de la joven de 14 años en el maletero del Tesla, un día después de su decimoquinto cumpleaños, los forenses identificaron un tatuaje en su dedo anular izquierdo con el nombre ‘David’.

Como se puede observar en algunas imágenes, el cantante también tiene un tatuaje en el dedo índice derecho, con una caligrafía similar, que dice “Shhh”.

Una usuaria de TikTok ha comentado que "él no tenía ese tatuaje hasta el año pasado, alrededor de septiembre. Ella fue encontrada, pero se dijo que su cuerpo llevaba descomponiéndose aproximadamente un año… así que, si fue él quien lo hizo, literalmente se lo hizo [el tatuaje] justo cuando todo ocurrió”.

En septiembre de 2025, se filtró una canción de d4vd, grabada a finales de 2023, en la que se mencionaba a una persona llamada Celeste.

En la letra aparecen expresiones como “Be my valentine, I wanna make Cupid suicidal” (Sé mi San Valentín, quiero hacer que Cupido sea suicida) u “Oh, Celeste, the girl with my name tattooed on her chest” (Oh, Celeste, la chica con mi nombre tatuado en su pecho), en las que el artista utiliza un lenguaje de carácter romántico y oscuro.

Según los comentarios, el vídeo asociado a la canción muestra imágenes animadas de un chico con garras que ataca y mutila a una chica parecida a Celeste Rivas.

En 2024, durante una transmisión en directo en la plataforma Discord junto a Celeste, d4vd empezó a recibir comentarios de varios seguidores. Entre ellos, “irás a la lista de Epstein” y “bro, no hay ninguna escapatoria”.

Frente a estos mensajes, el artista respondió: “Tenemos que eliminar esto, es controvertido”. Y por su parte, Celeste añadió riendo: “Es controvertido violar a niños”.

Algunos piensan que podría haber delatado su secreto accidentalmente. Además de ello, también han encontrado mensajes perturbadores de d4vid, en su chat de Discord, aludiendo a la pornografía.

Lanzada el 8 de septiembre de 2023, esta canción, como otras de su último álbum, contiene letras que los usuarios creen que podrían estar relacionadas con el asesinato de la joven.

El coro de la misma dice: “Oh, are you still under the car? Stay with me, I know its my fault. How could I just sit here? Wondering why I'm not sober. And why she's not home. Oh, God, I'm here, can't you take me instead? She didn't deserve to go”.

(¿Oh, aún estás bajo el coche? Quédate conmigo, sé que es mi culpa. ¿Cómo pude solo sentarme aquí? Me pregunto por qué no estoy sobrio. Y por qué ella no está en casa. Oh, Dios, estoy aquí, ¿puedes llevarme a mí en su lugar? Ella no merecía irse.)

‘One more dance’ es otro sencillo, publicado el 7 de febrero de 2025, que explora temas de pérdida y desesperación: “The only way I'm letting you go is if I can't see my hands, if my heart beats one less” (La única forma en la que te dejaré ir es si no puedo ver mis manos, si mi corazón late menos).

El tema ha generado mucha controversia debido a que, en el vídeo musical, se ve al cantante arrastrando un cuerpo hacia dentro de un maletero, lo que ha llevado a comparaciones con el caso real de Celeste.

La atención mediática sigue centrada tanto en el desarrollo del procedimiento como en las distintas interpretaciones que el caso ha generado en las redes sociales. Entretanto, el asesinato de Celeste continúa bajo investigación en Estados Unidos y permanece abierto, a la espera de nuevas decisiones judiciales.