Última hora de la gira de Rosalía, hoy en directo

La gira internacional de la cantante Rosalía con su nuevo álbum 'Lux' empezó el pasado16 de marzo en Lyon, en el este de Francia, en uno de los eventos musicales más esperados de los últimos meses.

La artista catalana, de 33 años, causó furor con su último trabajo, 'Lux', un disco con toques espirituales y un fuerte componente sinfónico, cantado en más de una decena de idiomas, y con invitados de lujo como la cantante islandesa Björk. Rosalía ya ha llevado el 'tour' a ciudades como París, Milán, Madrid o Barcelona, su casa. La gira sigue ahora por el centro de Europa: las próximas paradas serán Ámsterdam y Amberes.

Un cartel gigante con la imagen de la cantante y compositora española Rosalía en Barcelona / JOSEP LAGO / AFP

A continuación te iremos contando las novedades, reportajes y otras historias de interés en torno a la gira de la diva catalana.

Dúnia Drudis Picazos "Me encantan las flores, pero regaladme un libro": Rosalía explica la tradición de Sant Jordi en Ámsterdam "Me encantan las flores, pero regaladme un libro", Rosalía ha explicado al público de Ámsterdam la tradición de Sant Jordi, aunque con un sentimiento de pena por no celebrarlo cerca de su familia: “Hoy estoy un poco lejos y no les he podido dar la rosa en persona a mi madre y mi hermana”, aseguraba. El Lux Tour tiene varios puntos álgidos en cuanto a la relación con el público y el preludio de 'Sauvignion Blanc' siempre es una oportunidad para hablar con los asistentes al concierto. En esta ocasión, la cantante no ha dejado pasar la oportunidad de explicar la tradición catalana: "En Sant Jordi regalas o recibes una flor o un libro. Es una cosa bastante especial para nosotros", señalaba la artista. Y así, aunque sin entrar en detalles sobre leyendas ni dragones, la artista explicaba esta tradición importante para ella y su familia. Lea aquí la información completa de Dúnia Drudis Picazos.

Vídeo | Emocionante abrazo de Rosalía con Loli Bahia en su concierto de Ámsterdam Vea en este enlace el emocionante abrazo de Rosalía con Loli Bahia en su concierto de Ámsterdam, en el marco de su gira Lux Tour.

Rosalía saca a Giulia Stabile, su bailarina, al confesionario Rosalía hoy ha hecho su primera parada en Amsterdam. Y el Ziggo Dome ha tenido el placer de recibir a una de sus bailarinas en el famoso confesionario. La catalana Giulia Stabile ha sido la elegida, quien ha explicado una mala experiencia con una relación pasada en la que hubo más de una persona implicada. "¿Había tres personas?" le preguntaba Rosalía, a lo que ella le respondía con un apenado "quizá más". Otra perla para el confesionario.

Rosalía con la NBA La canción “Berghain” del álbum 'Lux' de Rosalía ha sido elegida para poner la música del anuncio oficial de los NBA Playoffs 2026, la fase final de la liga de baloncesto más importante del mundo.

Silvia Pérez Cruz cuenta su colaboración con Rosalía Silvia Pérez Cruz tuvo un gran eco fue la canción de 'La rumba del perdón', incluida en el álbum 'Lux' de la cantante Rosalía. Pérez Cruz explica que hace dos años se encontró al artista de San Esteban Sesrovires o Los Ángeles después de mucho tiempo sin coincidir. "Tuvimos una charla preciosa que a las dos nos hizo muy bien y entramos en contacto", relata, "hace un año y medio tuve un sueño en el que ella estaba grabando cosas con una orquesta, con elementos de electrónica y con Estrella Morente". "Le escribí y le dije que había soñado esto, y ella me respondió que no podía creérselo y que era una señal" señala, "al cabo de unos meses me dijo que había esa canción y si quería participar". S

La directora de orquesta del 'Lux tour' sorprende al piano en el aeropuerto La directora de orquesta de la gira de conciertos de Lux, Yudania Gómez, dio ayer la sorpresa en el aeropuerto de El Prat cuando se sentó al piano que hay ubicado en el área de tiendas previo al embarque y se arrancó a tocar 'Magnolias'. El próximo concierto de Rosalía ya es fuera de territorio español, en Amsterdam, para actuar esta noche.

Así es el reconocimiento de Billboard "Su más reciente álbum reafirma su estatus como una fuerza cultural, generando conversación global y consolidando su reputación como una líder creativa y visionaria", afirma la organización

Rosalía, mujer latina del año para Billboard La cantante Rosalía acaba de ser nombrada "Mujer del año" para la edición de 2026 de la ceremonia de Billboard Latin Women in Music. El evento, que se emite por Telemundo el 23 de abril, es una celebración de las mujeres en la música latina y marca las líneas del futuro del sector.

Marisa de Dios La aparición de Rosalía en 'Euphoria' HBO Max ha lanzado ya el segundo episodio de la tercera temporada de 'Euphoria', en el que Rosalía hace su debut en la serie creada por Sam Levinson. La cantante catalana aparece fugazamente en varias escenas. La primera, discutiendo con su jefe en el club de estriptís en el que trabaja. ¿El motivo? Que no quiere quitarse el collarín para salir a bailar por si aparece algún detective y pierde su indemnización. La artista lanza frases en castellano, para sorpresa de su interlocutor. "¿Con quién estás hablando?. Ya sabes que no hablo español", le espeta él. Poco después, vuelve a aparecer cuando se choca con Rue (Zendaya). "¡Mira por dónde vas, coño!", le suelta a la protagonista.