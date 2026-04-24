Arabia Saudí rompe su acuerdo financiero de 200 millones con la Met Opera por la guerra en Irán, según NYT

Arabia Saudí ha roto un acuerdo cultural y financiero anunciado el pasado septiembre con la Ópera Metropolitana de Nueva York (Met Opera) debido al impacto económico de la guerra en Irán, según divulgó este jueves el diario The New Yok Times.

El director de la Met Opera, Peter Gelb, dijo al medio que los saudíes "citaron el daño a la economía del país causado por la guerra en Irán y el bloqueo del petróleo que pasa por el estrecho de Ormuz", y le dijeron que Riad está concentrándose en sus proyectos "esenciales".

El acuerdo implicaba una inyección de fondos de 200 millones de dólares en los próximos ocho años para la Met Opera, que esperaba remontar así la crisis que sufre desde la pandemia de la covid-19 (2020), y que afronta un déficit de 30 millones en el actual ejercicio, indica.

No obstante, según el diario, el acuerdo era en realidad un "memorando de entendimiento" que no obligaba a Arabia Saudí a pagar los fondos.

Gelb expresó su "decepción" por la ruptura del acuerdo, que le fue comunicado a principios de esta semana por videoconferencia, y afirmó que tratará de llegar a pactos similares con otros países.

La Met Opera, que anunció una ronda de despidos en enero, empezó a recurrir a su dotación de emergencia a partir de 2022 y ha reducido notablemente su programación respecto a antes de la pandemia, cuando se abrió una crisis hasta ahora difícil de superar para la institución.

La ópera espera recibir una "herencia" de unos 100 millones de dólares el año que viene, pero de momento está aplicando medidas urgentes, como vender dos murales de Marc Chagall que lucen en el vistoso vestíbulo de su sede en el Lincoln Center