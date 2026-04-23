Un efervescente Sant Jordi Musical en la Damm: "Comienza la primavera en Catalunya"

La fiesta del libro es también de la música, cada Sant Jordi, en la Antiga Fàbrica Estrella Damm, donde los conciertos (este año, 22 en tres escenarios) y las firmas de libros y discos (27) dan forma a un universo propio en el marco de la Diada. Una convocatoria multitudinaria con visos de acto ritual: el Sant Jordi Musical "es donde comienza la primavera en Catalunya", soltaba sin rodeos a este diario Valèria Núñez Saurí, es decir, Ven’nus’. "Es donde celebramos la música hecha aquí por nuestra gente. Es un día muy importante, aunque este año me he comido más plataneros que nunca y noto que la alergia viene a mí", bromeó a propósito de la delicada ecuación de viento y polen que acompañó la Diada.

Ven’nus hizo doblete: tras cantar en la Damm algunas canciones de ‘Mai vista trista’, su tercer álbum, encaminó su rumbo a la estación de Sants para viajar a Madrid, donde le esperaba un bolo en el centro cultural Blanquerna. No hay que considerar ajeno al mercado no catalanohablante, opina. "Si no hacemos caso de los medios que difunden odio, te das cuenta de que la cultura nos acerca y gracias a ella puedes romper ese estigma".

La Diada como día festivo

Ella cree que Sant Jordi debería ser un día festivo, idea en la que coincide con Macaco. "Así podría venir más gente aquí", sostiene este veterano de los mestizajes a la catalana, que, en su nuevo disco, ‘Futuro ancestral’, ha "reivindicado el sonido hecho a mano, muy orgánico, con géneros como la rumba, el merengue y la chacarera". Arropado por su banda, Dani Macaco defendió la envolvente cumbia ‘Pasaste tú’. El álbum tendrá continuación en otoño con ‘El coro es el futuro ancestral’. "El coro, como metáfora de lo colectivo, ante el individualismo".

Otra atracción fue la reaparición de Pastora, 13 años después de su última actuación y sacando a pasear a su popular ‘Lola’, personaje que "estaba adelantado a su época", apuntaba a este diario Dolo Beltrán. "Es una de las primeras canciones donde una mujer decía ‘yo voy por mi camino’. En aquella época todo era ‘sin ti no soy nadie’, ‘me muero si no estás’...". Pastora ha publicado el álbum ’25 Años buscando follón’ y se plantea su retorno como "una fiesta generacional, mirando a la música de los primeros 2.000, la electrónica y el mestizaje". Su retorno ha superado expectativas: tras agotar las entradas del concierto del 16 de mayo en Apolo (festival Guitar BCN) repetirán el 10 de diciembre.

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También Francesc Fuentes, Triquell, presentará disco en Apolo, el doble epé ‘Paco Deluxe’ (8 de mayo), un disco con su cara A y su cara B, a la clásica usanza. "Porque mi padre me transmitió todo su amor por grupos de los 90 como Smashing Pumpkins o Alice in Chains", cuenta. Triquell firmó discos en la Damm, aunque deslizó una sospecha: "Muchos de estos CD son atrezo, ‘pongos’ que se compran si tener un equipo para reproducirlos".